Passage en zone orange: Valérie Plante respecte la décision du gouvernement

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a assuré mercredi qu’elle «respecte» la décision de Québec de retarder d’une semaine le passage de Montréal en zone orange.

«En attendant cette date dont on a très hâte, j’invite tout le monde à se faire vacciner», a-t-elle ajouté, à l’issue d’une réunion de son comité exécutif.

Pour rappel, le gouvernement a reporté au 7 juin le passage de Montréal en zone orange, soit une semaine plus tard que prévu. Les restaurants pourront néanmoins ouvrir leur terrasse à partir du 28 mai.

«On va pouvoir rendre visite aux restaurants, qui reprennent vie avec le printemps et l’ouverture des terrasses. Après plus de 10 mois, ça va nous donner une bouffée d’air frais. C’est un signal fort», a souligné Mme Plante.

Elle a toutefois rappelé que ce ne sera que le premier jalon pour amorcer la sortie de crise, et qu’il faudra y aller progressivement.

