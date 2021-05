Plus qu’une question de temps

Jack Campbell domine la LNH avec un exceptionnel taux d’efficacité de ,965 et une microscopique moyenne de buts alloués de 1,01. Toutefois, les tirs du Canadien n’ont tellement pas été menaçants depuis le début de cette série qu’il n’a même pas eu besoin de faire aérer son équipement entre les parties.

À l’exception du premier match, les Maple Leafs ont rarement été embêtés depuis le début de cette série contre le Canadien. Ce qui n’a pas empêché Sheldon Keefe de ressortir l’un des plus vieux clichés des séries à un peu plus de 24 heures du cinquième affrontement entre le Canadien et sa formation.

«Clore une série est toujours difficile. Nous avons beaucoup de respect pour nos adversaires. Ils vont nous rendre la vie compliquée. Il faudra que nous soyons préparés à disputer un match très serré», a déclaré l’entraîneur des Maple Leafs.

C’est bien beau le respect, mais quand l’adversaire en question ne décoche que quatre tirs du bas de l’enclave par rencontre, c’est que la recette défensive est bonne. À moins d’un effondrement en règle où que, soudainement, les joueurs des Leafs oublient le plan de match, on ne devrait pas assister à une extraordinaire remontée.

Les Torontois n’ont pas remporté une série depuis le printemps 2004. Le noyau principal a grandement déçu au cours des dernières années en étant éliminé au premier tour (et même en ronde de qualification l’an dernier) lors des quatre derniers tournois.

«Ces défaites dans les séries précédentes nous ont fait vraiment mal. On a appris des années passées. On ne veut pas que ça se reproduise», a souligné William Nylander, membre des Leafs depuis la saison 2015-2016.

«Au début de la saison, nous nous sommes fixé un objectif. Demain (Ce soir), on pourrait faire un pas de plus vers cet objectif», a ajouté le Suédois.

Photo Martin Chevalier

L’éclosion de Nylander

Nylander a lui-même participé activement aux succès des Leafs jusqu’ici. Il a marqué dans chacun des quatre premiers matchs de cette confrontation. Quatre buts. Autant que le total du Canadien.

«Disons que je n’aborde pas les matchs en pensant uniquement à marquer. L’important, c’est que l’équipe remporte les matchs.»

N’empêche que l’attaquant de 25 ans est un rouage important de la formation torontoise. Et, manifestement, l’absence de John Tavares, son joueur de centre, n’a pas nui à sa contribution.

«Willy a beaucoup grandi ces dernières saisons. Il reconnaît maintenant les responsabilités qui lui incombent au sein de l’équipe. Et il s’acquitte très bien de ses tâches», a indiqué son entraineur.

Tavares retrouve ses coéquipiers

Assommé par un coup de genou accidentel de Corey Perry dès la première période du match initial, John Tavares n’a cessé d’être une inspiration pour ses coéquipiers. Même assis dans son salon, l’Ontarien prend son rôle de capitaine au sérieux.

«Il nous envoie des messages texte avant tous les matchs pour nous rappeler la tâche que nous avons à accomplir et l’état d’esprit dans lequel nous devons être. Après les victoires, il a célébré avec nous via FaceTime», a raconté Nylander.

Tout le monde a retenu son souffle en voyant à quel point Tavares était dans un piteux état avant de sortir de la patinoire sur une civière. En raison du choc, on se demandait bien qu’elle serait la sévérité de la commotion cérébrale. Le fait qu’il puisse déjà communiquer avec ses coéquipiers est un soulagement.

«Ça a été énorme sur l’humeur de notre groupe de savoir qu’il se portait aussi bien. D’ailleurs, il est venu faire son tour au complexe d’entraînement, aujourd’hui, a raconté Keefe. Un autre signe positif.»

Pariez qu’il assistera à la rencontre de jeudi soir. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour le Canadien. Voir si les Leafs avaient besoin d’un élément de motivation supplémentaire.