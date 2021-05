Procès de Mélissa Webb: deux autres suspects avaient été appréhendés le jour du meurtre

Quelques jours après le meurtre survenu sur la rue Napoléon en 2019, Mélissa Weeb, 26 ans a été arrêté, mais le jour même des événements, les policiers avaient appréhendé deux autres suspects qui ont été relâchés.

Cette information a été donnée au procès de Webb par le technicien du service d’identité judiciaire David Guénette qui s’est rendu sur les lieux où David Frigon a trouvé la mort le 30 septembre.

Lors du meurtre, plusieurs personnes se trouvaient dans l’appartement du quartier Saint-Sauveur qui est connu des policiers comme étant un lieu de consommation de drogue.

Deux personnes, un homme et une femme, ont alors été appréhendés et le policier a été appelé à effectuer des prélèvements sur les mains des présumés suspects, il a constaté des blessures et remarqué des «taches de couleur rougeâtre» sur leur vêtement.

Contre-interrogé par Me Sébastien Saint-Laurent, qui représente Mélissa Webb, le policier a admis que ces prélèvements n’ont toutefois jamais été envoyés au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale pour fin d’analyse.

Toutefois, cette décision ne relevait pas de lui et bien qu’il en ait discuté avec l’enquêteur principal au dossier, au final, «c’est lui qui décide».

Dans la soirée du 4 octobre, Mélissa Webb a été arrêtée puis amenée à la Centrale du parc Victoria pour y être rencontrée par les enquêteurs.

À cet endroit, le technicien Guénette a effectué sur Webb les mêmes prélèvements que sur les suspects précédents. Il a donc fait les prélèvements sur les mains de Webb puis pris des photos et n’a constaté aucune blessure sur les mains de celle-ci.

En toute fin de témoignage, la poursuivante, Me Caroline Munger lui a demandé s’il savait pourquoi les prélèvements effectués sur les deux premiers suspects n’avaient jamais été envoyés au Laboratoire, ce à quoi le témoin a répondu que selon lui, «c’est parce que ces personnes-là n’ont pas été accusées».

Rappelons que le procès devant jury de Mélissa Webb accusée du meurtre au deuxième degré de David Frigon est prévu pour trois semaines.