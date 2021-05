Rimouski et Forestville privés de traversier pour l’été

Le traversier CNM Évolution, qui relie Rimouski et Forestville, restera amarré au port cet été, a appris TVA Nouvelles mercredi.

Le propriétaire du navire a pris cette décision, craignant de naviguer à perte pour une deuxième année consécutive.

«Je trouve ça triste d’être obligé d’arrêter, ça fait 22 ans qu’on navigue, mais là, on est rendus au bout de la corde», a expliqué le propriétaire du CNM Évolution, Hilaire Journeault. «Après plusieurs mois de réflexion, on en est venus à la conclusion que si on lançait la saison, on arriverait à la fin de l’année avec un déficit», a-t-il ajouté.

Le propriétaire du traversier a subi des pertes financières de plus de 100 000$ l’an dernier en raison de la saison écourtée et à l’absence des touristes internationaux — dommages collatéraux de la pandémie.

«Depuis cinq ans, on recevait des subventions du gouvernement qui remboursaient 50% de nos travaux et là, c’est fini. En 2021, le programme n’existe plus», a indiqué M. Journeault.

«Trois-Pistoles a eu 5 millions pour réparer son bateau, la petite traverse sur le lac Témiscouata a eu 150 000$, Matane c’est à coup de millions [alors que] nous, on a zéro puis une barre », a lancé M. Journeault.

Si M. Journeault a tourné la page sur la saison, et ce, avant même d’avoir une réponse officielle du gouvernement à sa dernière demande de subvention, il dit espérer obtenir une aide gouvernementale pour les prochaines années. Ce qui lui permettrait de remettre le navire à l’eau, notamment en 2022.

L’intervention du gouvernement demandée

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a souligné l’importance du lien maritime pour la région, tant sur le plan touristique qu’économique. Elle demande de son côté au gouvernement provincial une aide d’urgence de 100 000$ pour garantir la prochaine saison.

«Je pense que 100 000 $ c’est légitime et ce n’est pas un gros montant pour garantir la saison», a déclaré Mme Anctil.

Les élus espèrent que le gouvernement répondra à l’appel pour sauver la saison 2021, et ont de grandes attentes quant à l’avenir.

«Il est temps que les élus [municipaux et provinciaux] prennent la question sérieusement en main et que l’on trouve une solution pérenne», a déclaré le maire de Rimouski, Marc Parent.

«J’espère qu’il y aura de bonnes options pour le lien Rimouski–Forestville», a pour sa part ajouté la mairesse de Forestville.

Le propriétaire du CNM Évolution pourrait revenir sur sa décision si le gouvernement décidait d’intervenir rapidement et généreusement, a-t-il fait savoir à TVA Nouvelles.