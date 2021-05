Un acte de foi

Tyler Toffoli, Ben Chiarot et Dominique Ducharme avaient le même message à la veille de ce cinquième match où le Canadien fera face à l’élimination pour une première fois contre les Maple Leafs de Toronto : « On y croit toujours. »

C’était l’essentiel des propos des deux joueurs et de l’entraîneur en chef. C’était aussi un discours des plus logiques. Dans l’histoire du sport professionnel, il y a très peu d’équipes qui ont clamé qu’elles n’avaient aucune chance de gagner.

« On ne regarde pas ça comme si la fin approchait, a affirmé Toffoli. On a hâte à demain [jeudi]. Il s’agira d’un bon test. On doit jouer avec cœur, mais aussi jouer en équipe, pas de façon individuelle. Si on fait ça et que tout le monde connaît un bon match, on a une bonne chance. »

« On a passé à travers plusieurs choses pour se rendre ici, a renchéri Ducharme. On ne partira pas si facilement, on ne laissera pas aller ça comme ça. On ne s’éloignera pas d’un défi. On regarde juste le prochain match, mais on veut revenir à Montréal. »

Chiarot, qui n’avait rien d’un homme heureux lors de la visioconférence avant le départ de l’équipe en avion pour Toronto, a réitéré sa foi en cette équipe.

« J’y crois en raison des gars dans le vestiaire, a murmuré le gros défenseur. La façon dont l’équipe est construite et le caractère des gars me font croire qu’on peut y arriver. »

Photo Martin Chevalier

La confiance

Depuis les premiers jours du camp, Marc Bergevin et Claude Julien, qui était encore l’entraîneur en chef à cette époque, avaient décrit le CH comme une formation construite pour faire des dommages en séries.

Sur papier, le Tricolore a des ingrédients intéressants, mais ça ne reste pas très visible après quatre matchs contre les Maple Leafs. Offensivement, le CH n’a marqué que quatre buts en quatre matchs, le jeu en supériorité numérique est atroce à zéro en 13, la relance de l’attaque est pénible et l’exécution cloche souvent.

Chiarot a admis que l’équipe ne jouait pas à la hauteur de son potentiel contre les Leafs.

« On n’est pas tout à fait là. Être blanchi mardi, ce n’est même pas proche de ce qu’on peut faire. La confiance, quand tu l’as, t’as l’impression de l’avoir pour toujours et quand tu ne l’as pas, t’as l’impression que ça ne reviendra jamais. »

Le CH a maintenant quelques heures seulement pour regagner cette fameuse confiance.

Photo Martin Chevalier

Un défi de plus

Pour gagner ce cinquième match, il n’y a pas trop de secrets.

« Il faut mettre la rondelle dans le filet », a déclaré Chiarot.

Si Chiarot a dévoilé une immense portion du plan de match, Ducharme a offert une réponse plus étoffée.

« C’est collectivement qu’on peut y arriver, a souligné l’entraîneur en chef sur une base intérimaire. On sera prêt pour jeudi. Au dernier match, on a craqué sur des moments précis. Ils nous ont fait payer. En même temps, il faut prendre un meilleur contrôle sur notre destinée. On doit apporter ça à un autre niveau pour le désespoir, l’engagement et l’intensité. »

► Toujours blessés, l’ailier Artturi Lehkonen et le centre Jake Evans ne joueront pas lors du cinquième match. Les deux attaquants n’ont pas accompagné leurs coéquipiers à Toronto.