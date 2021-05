Un commerce local en péril

Une épicerie familiale du Plateau-Mont-Royal risque la fermeture à cause d’un projet de ruelle verte qui empêcherait les camions de marchandise de décharger leurs stocks dans la cour arrière.

« Les camions vont devoir se stationner dans la rue et les livreurs vont devoir transporter à pied les boîtes jusqu’au dépôt. Ça va être beau en hiver quand la ruelle est glacée ! » ironise Guy Allaire, le propriétaire du Marché Laurier, situé sur l’avenue du même nom.

Dans l’optique de verdir la ruelle située à l’arrière du commerce, l’arrondissement prévoit fermer le passage de la rue Drolet aux gros véhicules dès cet été.

C’est donc dire que les camions de livraison devraient en théorie se rabattre sur l’entrée qui donne sur la rue Boucher afin de pouvoir mener à bon port leur cargaison.

« Impossible », répond la famille Allaire, qui rappelle que des fils électriques et des branches d’arbres obstruent cette voie pour les poids lourds.

« Avec Laurier à sens unique, les camions n’auront pas le choix de se stationner sur Drolet, ce qui va bloquer les automobiles et créer encore plus de bouchons », s’insurge Philippe Allaire, le fils du propriétaire, qui a déjà reçu des lettres de fournisseurs lui indiquant qu’ils allaient cesser de livrer si le projet allait de l’avant.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Prétexte pour fermer le commerce ?

Cette entreprise qui a pignon sur rue dans le quartier depuis près de 30 ans aurait du mal à accuser le coup. Mais les Allaire en sont venus à la conclusion que ce scénario arrangerait peut-être l’arrondissement.

Il faut dire que depuis 2018, le Marché Laurier a maille à partir avec quelques-uns de ses voisins, qui sont importunés par le bruit des camions, entre autres.

« Les résidents soulignent que les demandes de l’arrondissement auprès du propriétaire du Marché Laurier n’ont pas permis de régler la situation. Ils exigent donc que des mesures additionnelles soient prises pour assurer la tranquillité et la sécurité du voisinage », a soutenu par courriel l’arrondissement pour défendre le projet qui lui a été soumis et qu’il a approuvé l’an dernier.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Discours contradictoire

L’avocat mandaté de la famille Allaire a cependant bon espoir de faire reculer Le Plateau-Mont-Royal, plaidant notamment qu’une majorité de résidents est opposée à l’initiative.

« D’un côté, on dit qu’on veut protéger les commerces locaux, mais de l’autre, on leur met des bâtons dans les roues », a également déploré Me Sébastien Dorion.