Un complotiste échoue à obtenir sa liberté

Accusé de harcèlement et d’intimidation envers une avocate, Mario Roy, une des figures de proue du mouvement antimasque, n’a pas réussi à convaincre une juge qu’il avait suffisamment changé pour attendre son procès en liberté.

« Le tribunal n’est pas rassuré qu’il pourra retenir ses ardeurs s’il est libéré », a conclu la juge Johanne St-Gelais en maintenant la détention de Mario Roy, mercredi, au palais de justice de Montréal.

Détenu depuis deux mois, Roy, 49 ans, avait pourtant juré qu’il avait changé et qu’il était même prêt à se déconnecter des réseaux sociaux. Son souhait le plus cher était de vivre une vie paisible dans un verger à s’occuper de pommiers et à développer des cidres.

Sauf que le naturel est revenu au galop quand, questionné par la Couronne cette semaine, il s’était placé en victime du système judiciaire, confirmant que pour se faire justice, il voulait lui-même arrêter des juges et des avocats.

Mépris

Face à cela, la juge a vivement dénoncé le « mépris pour le système de justice » qu’entretient Roy, d’autant plus qu’il ne se gênait pas pour publier des vidéos en ligne où il insultait allègrement des avocats du Barreau du Québec.

Ainsi, les garanties offertes par Roy, dont une caution de 5000 $ versée par sa conjointe, ont été nettement insuffisantes pour la juge, qui a maintenu sa détention.

Roy reviendra à la cour la semaine prochaine pour la suite des procédures.