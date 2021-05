Une compagnie subventionnée récompense ses actionnaires

L’entreprise québécoise du secteur aérospatial Héroux-Devtek va remettre jusqu’à 40,8 millions $ à ses actionnaires alors qu’elle continue de toucher la subvention salariale d’Ottawa.

La semaine dernière, l’entreprise québécoise a annoncé son intention de racheter jusqu’à 2,4 millions de ses propres actions, ce qui lui coûterait plus de 40 millions $ en fonction de son cours boursier actuel.

Le PDG d’Héroux-Devtek, Martin Brassard, a présenté la mesure comme une façon « de faire bénéficier nos actionnaires de rendements plus solides ».

L’analyste Benoit Poirier de Desjardins a calculé que le programme de rachat, s’il est exécuté en totalité, permettra d’ajouter 1,50 $ à la valeur de chaque action d’Héroux-Devtek. Le titre a clôturé à 17,32 $ hier.

Malgré la pandémie, l’entreprise se porte bien. Héroux a dégagé des profits nets de 20 millions $ sur des revenus de 571 millions $ au cours de son plus récent exercice, qui a pris fin le 31 mars. Ses liquidités ont plus que doublé en un an, passant de 46 millions $ à 96 millions $.

Plus de 13 M$ en SSUC

Depuis le début de la pandémie, Héroux-Devtek a reçu plus de 13 M$ en Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).

Hier, M. Brassard a indiqué que l’entreprise recevait « de moins en moins » de subventions salariales. Pas question, toutefois, qu’Héroux s’en prive totalement.

« Si ça nous permet de garder des gens à l’emploi et de ne pas procéder à des mises à pied ou à des restructurations, pourquoi pas ? » a lancé Martin Brassard à la tribune du Cercle canadien.

L’an dernier, Héroux-Devtek a fait passer ses effectifs de 2100 à 1800 personnes à cause de la crise. Selon M. Brassard, encore plus de postes auraient été supprimés, n’eût été la subvention salariale.