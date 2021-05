Vidéotron se dote d’une nouvelle plateforme de vidéo sur demande

Vidéotron lancera prochainement une nouvelle plateforme de vidéo sur demande, Vrai, qui proposera des dizaines de productions originales tournant autour du documentaire, du divertissement et du style de vie.

La plateforme par abonnement, qui sera lancée prochainement en 2021, donnera initialement accès à une quarantaine de productions originales en français de type non-scriptées, a dévoilé Vidéotron mercredi.

Le catalogue promet cependant de s’enrichir rapidement pour atteindre une centaine de titres originaux québécois à la fin de 2022, en plus d’acquisitions internationales.

Vrai permettra à ses abonnés d’explorer plusieurs thématiques, incluant des « docu-réalités, télé-réalités, humour, déco, voyage, contenus foodie, enjeux de société et certains thèmes qui nourriront les plaisirs coupables », a énuméré Vidéotron.

D’ores et déjà, neuf productions ont été annoncées. Notamment, l’animatrice Chantal Lacroix aidera des gens à reprendre le contrôle de leur vie dans « Demain tout est possible » ; Bianca Longpré et François Massicotte seront en vedette dans le docu-réalité « Bianca vis d’famille » ; Jonathan Roberge entrainera les téléspectateurs dans l’univers du crime montréalais avec « La guerre des hold-up » et plusieurs humoristes se confieront à Jean-Michel Anctil dans « Mes numéros marquants ».

« Les modes de consommation des Québécoises et Québécois continuent de se multiplier et l’intérêt pour le contenu de type style de vie, documentaire et divertissement est en forte demande. Avec l’ajout de cette nouvelle plateforme, Québecor Contenu devient le plus important déclencheur de productions originales au Québec », a vanté le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, en dévoilant la plateforme qui se veut complémentaire à Club Illico.

« Vrai proposera des nouveautés chaque semaine dont plusieurs productions originales chaque mois. [...] Vrai offrira un monde sans filtre, proche des gens, direct et sans artifice, des gens attachants et sincères, des histoires réelles qui nous touchent, des télé-réalités invitantes, des personnalités connues, mais aussi moins connues qui feront découvrir des univers aussi flamboyants qu’intrigants », a précisé de son côté Caroline Paquet, vice-présidente à la commercialisation chez Vidéotron.