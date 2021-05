Vote par correspondance : Coderre revient à la charge

Le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, réclame à nouveau que les personnes âgées de la métropole puissent voter par correspondance lors des prochaines élections municipales, malgré les refus répétés de l’administration de la Ville.

• À lire aussi: Le vote par correspondance rejeté une fois de plus à Montréal

• À lire aussi: Plante c. Coderre, une bataille de générations

• À lire aussi: Denis Coderre se réjouit du sondage de Léger

«Il paraît qu’il y a eu un sondage hier [mardi]. Je commence à comprendre pourquoi il y a des gens à Projet Montréal qui ne veulent pas faire un vote par correspondance pour les 70 ans et plus» a sarcastiquement lancé M. Coderre en conférence de presse mercredi, en faisant référence à un sondage publié mardi par le Journal, qui le mettait en avance auprès des électeurs plus âgés.

Malgré les progrès de la vaccination, il demeure important, selon lui, d’offrir cette alternative pour rassurer les Montréalais les plus âgés.

«Quand on a le choix entre l’inquiétude par rapport à la santé publique et la démocratie; je crois qu’il y a des gens qui n’iront pas voter à cause de ça», a anticipé M. Coderre.

Il a ajouté que son parti demandera une nouvelle fois au conseil municipal d’adopter une motion afin de permettre le vote par correspondance.

La semaine dernière, la majorité à l’hôtel de ville avait une fois de plus écarté cette idée lors de la séance du conseil municipal.

En avril, le président d’Élection de la Ville de Montréal, Me Yves Saindon, s’était montré en défaveur de la mesure, expliquant qu’elle serait trop difficile à mettre en place avant les prochaines élections. Il avait toutefois conclu qu’il se plierait à la volonté des élus, quelle qu’elle soit.

En mars, le gouvernement du Québec avait adopté le projet de loi 85, qui permet aux municipalités en faisant la demande d’offrir le vote par correspondance à leurs citoyens âgés de 70 ans et plus.

À VOIR AUSSI...