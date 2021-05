Affaire Bissonnette: la décision de la Cour suprême attendue jeudi

La Cour suprême du Canada devra statuer jeudi si elle accepte d’entendre la cause portant à réviser la peine infligée à Alexandre Bissonnette par la Cour d’appel du Québec.

• À lire aussi: Une victime de l’attentat de la grande mosquée sera indemnisée

En novembre dernier, l’assaillant de la mosquée de Québec qui a reconnu sa culpabilité a vu sa peine de 40 ans de prison commuer à 25 ans de réclusion, avant toute demande de libération conditionnelle.

La décision n’a pas convaincu le procureur général du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales qui avaient décidé, en janvier dernier, de saisir le plus haut tribunal du pays.

La réponse de la Cour suprême est donc attendue sur la recevabilité de la demande d’autorisation d’en appeler.

Si elle accepte d’entendre la cause, ce sera la première fois que la Cour suprême est appelée à se prononcer sur le cumul de peines rendu possible par l’article 745.51 du Code criminel, dans le cas de meurtres multiples.

Le 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette fit irruption dans une mosquée sur Saint-Foy pour décharger de sang-froid son arme sur six victimes qui venaient d’accomplir en paix la cinquième prière du jour, la dernière de leur vie.