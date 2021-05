Bâtiments vétustes: seulement 50 % des écoles au niveau en 2022-2023

Malgré d’importants investissements pour retaper les bâtiments vétustes, Québec estime que seulement une école sur deux sera dans un état jugé satisfaisant d’ici 2022-2023.

Le précédent gouvernement libéral promettait pourtant d’atteindre le seuil de 85% d’ici l’an prochain.

«On a investi, en trois ans, dans le Plan québécois des infrastructures, plus que les derniers gouvernements en huit ans», a assuré le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge lorsque questionné à l’Assemblée nationale par la députée solidaire Christine Labrie.

Le ministre Roberge affirme que l’ambition et les sommes sont au rendez-vous. « À un moment donné il faut juste être capable de faire les travaux. On fait le maximum pour rattraper le retard qu'ont creusé les précédents gouvernements. On ne peut pas aller plus vite que ça en ce moment », dit-il.

Début mai, M. Roberge avait dû reconnaître en commission parlementaire que l’état de vétusté des bâtiments du réseau scolaire s’est dégradé depuis son arrivée au pouvoir.

En 2019, la vérificatrice générale révélait que seulement 46% des bâtiments scolaires étaient dans un état convenable.

Cette année, plutôt que de s’améliorer, cette proportion avait reculé à 44%.

« Au rythme où va la CAQ, les écoles neuves qui vont se construire ou qu'ils sont en train de construire, elles vont être vétustes avant qu'on ait fini de remettre en état celles qui sont déjà en mauvais état en ce moment », a lancé la députée Christine Labrie au Salon bleu, jeudi.

« On a besoin de cibles plus ambitieuses que ça », plaide-t-elle.