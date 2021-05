Chute d’une septuagénaire à Québec: le positionnement du camion-échelle «n’était pas optimal»

Le coroner a relevé plusieurs problèmes lors de l’intervention du Service incendie de la Ville de Québec qui s’est soldée par la chute mortelle d’une femme de 76 ans dans le quartier Petit-Champlain en novembre 2020.

Au matin du 3 novembre 2020, plusieurs appels 9-1-1 étaient entrés par des citoyens voyant une femme en détresse accrochée à la fenêtre d’un bâtiment situé sur le boulevard Champlain. À l’arrivée des pompiers peu avant 7h, la femme était suspendue dans le vide, puis a lâché prise sous les yeux horrifiés des témoins.

Photo tirée de Facebook

Positionnement du camion-échelle

Dans son rapport pour faire la lumière sur ce décès tragique, le coroner Donald Nicole a constaté plusieurs éléments qui auraient peut-être pu permettre aux pompiers d’assister Marie-France Huez à temps. Il fait notamment valoir que le positionnement du camion-échelle «n’était pas optimal ni conforme aux règles de l’art pour effectuer un sauvetage».

Photo d'archives Agence QMI, Guy Martel

«Ce positionnement a significativement augmenté le temps de déploiement de l’échelle», affirme le coroner. La base de l’échelle placée sur le camion a dû faire une rotation de 230 degrés pour se rendre à la fenêtre alors qu’avec un positionnement adéquat, cette rotation n’aurait été que de 45 degrés et «aurait augmenté la rapidité de la manœuvre de sauvetage»,

«Sans éliminer complètement» le risque de chute, ajoute-t-il cependant.

Vision tunnel

Le coroner note que les pompiers sur place avaient une formation adéquate, «mais peu d’expérience pour précéder à un sauvetage en pareille situation». Devant la possibilité que les pompiers n’aient pas vu la dame à la fenêtre lors de leur approche du 70 boulevard Champlain, Me Nicole évoque une possible «vision tunnel» du personnel du véhicule en raison du stress intense et une montée importante d’adrénaline.

Ceci arrive «chez des personnes «non préparées» à une situation critique». Le coroner émet ainsi une première recommandation en indiquant que le SPCIQ ne possède pas de centre de formation spécialisé pour ses effectifs et en propose la création.

Prévention des incendies

De plus, le coroner trouve «inconcevable» que le bâtiment incendié classé «à risque élevé» en raison de sa localisation dans la vieille ville, n’ai fait l’objet d’aucune inspection systématique de prévention des incendies depuis 1994. Tout en faisant une recommandation pour régler cette situation, le coroner se questionne et demande si les arrondissements ont les compétences et les ressources humaines et matérielles pour la prévention des incendies.

Mort évitable

Dans son analyse le coroner indique également que des caméras de surveillance dans l’appartement de Mme Huez ont permis de comprendre ce qui s’est passé à l’intérieur. Il semble que le feu ait pris naissance dans un fil d’alimentation défectueux près du divan de la dame.

À ce moment, la victime qui aurait pu quitter en toute sécurité a plutôt tenté d’éteindre l’incendie elle-même. Elle a alors lancé un coussin en feu par la fenêtre, mais l’ouverture de cette fenêtre a fait en sorte d’alimenter le brasier. «Elle s’est retrouvée piégée dans son logement» par la propagation rapide, conclut le coroner.

Aucun avertisseur de fumée n’était également dans le logement.