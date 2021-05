Des projets pour relancer le centre-ville

À défaut de pouvoir attirer les touristes cette année, la Ville de Montréal espère convaincre les Montréalais et les banlieusards de venir se prélasser au centre-ville, grâce à ses «aventures du cœur de l’île».

«Quand on parle de la relance, au final, c’est ce qu’on souhaite : donner une aide directe et appropriée, créer de l’engouement pour soutenir notre centre-ville. Quand il va bien, c’est toute l’économie montréalaise et québécoise qui en profite», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en conférence de presse jeudi matin.

Elle explique que les objectifs de la Ville sont de «remettre les restaurants à flot», de faire revenir les touristes ainsi que de préparer la rentrée, alors que la campagne de vaccination se poursuit.

Le projet proposera des aménagements et de l’animation afin d’attirer les visiteurs. Un parcours, entrecoupé de 11 «oasis» où les visiteurs pourront se détendre, sera également mis de l’avant.

«On est le cœur du Québec. C’est au centre-ville qu’on vient célébrer, manifester et se rassembler. Ce n’est pas dans le stationnement du Dix-30 qu’on vient [se rassembler]. C’est au centre-ville, et ça ne changera pas», a pour sa part souligné Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

Il a également souligné que le quartier des spectacles et la rue Crescent seront piétons pour la saison estivale. La rue Sainte-Catherine le sera également pendant les fins de semaine, et sur la rue Peel, une voie de circulation sera retranchée pour agrandir les terrasses.