Disparition d’un homme de 85 ans à Saint-Constant

La Sûreté du Québec (SQ) a demandé l’aide du public afin de retrouver Roland L’Heureux, un homme de 85 ans qui manque à l’appel depuis jeudi après-midi.

L’individu originaire de Saint-Georges-de-Clarenceville a été vu pour la dernière fois vers 15 h 30, à l’intersection des rues Vincent et Sainte-Catherine à Saint-Constant, en Montérégie.

Ses proches auraient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Roland L’Heureux mesure 1m73 (5 pi 7 po) et pèse 95 kg (209 lb). Il a les cheveux gris et les yeux bruns. Il porte également des lunettes de vision. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail de laine vert et gris, un pantalon vert, une casquette de couleur bleu marin et des chaussures noires.

Il se déplacerait avec son véhicule, un Hyundai Accent 2016 noir, immatriculé X06 KPE.

Toute personne qui apercevrait l’octogénaire est encouragée à communiquer avec le 911 ou à donner de l’information de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.