Il est où, le plan pour les voyages?

Alors, on va pouvoir prendre l’avion, oui ou non, cet été ?

J’aime bien le Québec, mais j’aime aussi la France et l’Italie.

Rien de mieux que se sentir dépaysé pour faire le plein.

Et, désolé, mais une promenade dans les rues de Venise-en-Québec ne me fait pas vraiment perdre mes repères...

Accueille-moi, je t'accueillerai

Comme de nombreux Québécois et Canadiens, je vais recevoir ma deuxième dose de vaccin à la mi-juillet. Sûrement plus tôt, si je me fie à ce qu’on annonce.

Ne me dites pas que je ne pourrai pas aller en Europe avec deux doses de vaccin dans le corps !

Et que je devrai respecter la quarantaine à mon retour !

On n’avait pas dit qu’après deux doses, on est protégé ? À quoi ça sert de se faire vacciner si on n’a aucune plus-value ?

Les pays de l’Union européenne ont commencé à ouvrir leurs frontières aux touristes pleinement vaccinés venant d’une liste de « pays sûrs ».

Actuellement, le Canada ne se trouve pas sur cette liste.

Pourquoi ? Parce que le pourcentage de la population qui a été vaccinée n’est pas suffisamment élevé ? Non. La campagne canadienne de vaccination va bon train. Elle fait même l’envie de plusieurs pays.

Le Canada ne se retrouve pas sur cette liste parce que nous ne permettons pas la pareille aux résidents de l’Union européenne.

Actuellement, seuls les Européens effectuant un « voyage essentiel » au Canada peuvent franchir nos frontières. Les touristes venant d’Europe ne peuvent venir nous visiter.

Or, les voyages, c’est comme n’importe quoi d’autre dans la vie. Ça doit être réciproque.

Je te permettrai de venir chez moi si tu me permets d’aller chez toi.

Sinon, reste chez vous.

Pas vite sur le piton

Donc, si je comprends bien, on va pouvoir aller en Italie quand les Italiens pourront venir ici.

Apporte-moi un Gorgonzola de Lombardie, je vais t’apporter un Pied-de-Vent des Îles ou un Rassembleu de Sainte-Sophie.

Le hic, c’est que Justin ne semble pas pressé d’ouvrir les frontières.

Que voulez-vous, le gars n’est pas vite sur le piton. Ça lui prend un temps fou pour fermer les frontières (on l’a vu en début de première vague), mais une fois qu’elles sont fermées, elles sont fermées.

À double tour

Qu’est-ce que ça va prendre pour que notre Justin national accepte que les touristes étrangers pleinement vaccinés nous rendent visite ?

Qu’il ne reste plus aucun cas actif sur la planète ?

Oui, je sais : ce n’est pas parce que j’aurai reçu mes deux doses de vaccin que tous les Canadiens auront reçu les leurs. Je comprends.

Mais Justin Trudeau peut-il au moins nous donner un horizon ?

Il est où, le plan concernant les voyages internationaux ?

Tout le monde l’attend. Les transporteurs aériens, les hôtels, les agents de voyage, les centaines de milliers de personnes dont le boulot dépend de l’état de santé de l’industrie touristique.

Dre Tam ne rigole pas

On le sait, la Dre Theresa Tam, la directrice de santé publique du Canada, est hyper sévère. Si ça ne dépendait que d’elle, on ferait l’amour à travers une planche de gyproc jusqu’en 2025.

Mais faut-il vraiment attendre l’automne pour voyager ?