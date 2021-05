Ils réclament près de 1,1 million $: Philippe Pichet et sa famille poursuivent Québec

Dans une demande introductive d’instance déposée le 25 mai devant la Cour supérieure du Québec, M. Pichet réclame 800 000 $ pour les propres dommages qu’il dit avoir subis après avoir été suspendu à la suite du dépôt d'un rapport qui critiquait la gestion du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Disant avoir notamment vécu du stress, les proches de Philippe Pichet réclament aussi des dédommagements à l’État. Une somme de 180 000 $ est demandée pour sa conjointe Nancy Labarre, de même que des moments respectifs de 50 000 $ et de 60 000 $ pour leur fils Pascal Pichet et leur fille Marie-Christine Pichet.

Au total, la poursuite atteint ainsi au total 1 090 000 $.

Dans la poursuite, M. Pichet, qui avait été nommé directeur du SPVM en août 2015, égratigne au passage l’ancien ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, en disant que ce dernier l’a «condamné [...] sur la place publique pour sauver les apparences du gouvernement, ainsi que pour soigner sa propre image, à des fins purement politiques et au mépris total des droits du Demandeur et de ceux de sa famille, celui-ci est désormais considéré comme un paria, et ceci a non seulement grandement porté atteinte à ses perspectives de carrière, mais l’a aussi déconsidéré, jusqu’à ce jour, aux yeux du grand public».

M. Pichet affirme dans la poursuite qu’il souffre d’insomnie depuis sa suspension comme directeur du SPVM et qu’il est «envahi d’un sentiment d’insécurité, d’irritabilité et d’impatience et souffre d’une perte de confiance envers lui-même, se remettant constamment en question et se trouvant dans un constant état de méfiance».

Le contrat de cinq ans de Philippe Pichet lui accordait une rémunération de plus de 225 000 $ par année, peut-on lire dans le document de 36 pages. À la suite de sa suspension en décembre 2017, M. Pichet avait officiellement démissionné en juin 2018, avant la fin d'une procédure de destitution entamée contre lui, et il avait été prêté dans la foulée à la Ville de Fermont, sur la Côte-Nord.

Soulignons que Philippe Pichet est de retour au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) depuis février dernier.

M. Pichet s’est par ailleurs adressé le 17 mai à la Cour du Québec pour contester ses nouvelles fonctions à la police de Montréal. Dans des documents déposés en cour, son avocat parle d'un mandat bidon, sans pouvoir décisionnel ou administratif, et avec la directive stricte de ne pas parler aux autres policiers de son service, comme l’a rapporté TVA Nouvelles.