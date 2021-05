Le Canada offre des excuses officielles aux Italo-Canadiens

L’État du Canada, par la voix de Justin Trudeau, a offert jeudi matin des excuses officielles à la communauté italo-canadienne pour l’internement de plus de 600 hommes au cours de la Seconde Guerre mondiale.

• À lire aussi - Amendements à la constitution : Trudeau tient tête aux critiques

«Il est temps de faire amende honorable», a solennellement prononcé le premier ministre dans la Chambre des Communes.

Dans un discours fait en français et en anglais, en plus d'inclure quelques phrases en italien, le premier ministre a déploré l’injustice vécue par les personnes internées et souligné la contribution des Canadiens d’origine italienne.

«Des réputations ont été ruinées. Des entreprises ont été démantelées. Des familles se sont retrouvées sans moyens de subsistance. Des enfants ont été rejetés par leurs amis ou retirés de l'école», a déclaré le premier ministre.

«Ces histoires, à cause de la honte et de la peur, sont passées sous silence pendant trop longtemps. Pour de trop nombreuses générations, cette injustice a été lourde à porter», a-t-il ajouté.

En plus des 600 internés, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avait fait inscrire les noms d’environ 31 000 italo-canadiens sur une liste d’«étrangers ennemis».

Le premier ministre Mackenzie King devait alors gouverner le Canada dans une guerre contre l’Axe du Mal, dont faisait partie l’Italie fasciste de Benito Mussolini.

Dans ce genre d’occasion, le Parlement reçoit habituellement la visite de familles de personnes concernées. Or, en raison de la pandémie et des restrictions sanitaires encore en vigueur, les excuses officielles se sont faites dans une Chambre passablement vide.

À VOIR AUSSI...