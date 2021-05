Jouer sur Twitch pour une bonne cause

Pour amasser des dons pour Opération Enfant Soleil, l’équipe de Pèse sur start et plusieurs invités joueront aux jeux vidéo dimanche et partageront leurs aventures sur la plateforme Twitch pour un événement qui se nomme Jouer pour guérir.

Dès 8 h sur la chaîne Twitch de Pèse sur start, la cheffe au contenu numérique de Pèse sur start, Kazzie Charbonneau, commencera la journée avec New Pokémon Snap sur Nintendo Switch et la productrice de contenu Christine Lemus s’amusera avec Paper Mario: The Origami King sur la même console.

Denis Talbot, l’équipe du Jeu c'est sérieux, 2Frères, Jean-François Provençal et Félix-Antoine Tremblay participeront à l’événement qui se déroulera jusqu’à 23 h 30.

Jayden Forest-Aubut, l’enfant-soleil 2019 de Laval, est le porte-parole de l’événement qui en est à sa deuxième édition.

Toujours à la recherche de joueurs invités, les intéressés peuvent s’inscrire sur la plateforme Twitch de l’événement. Les gens peuvent également faire un don sur les plateformes de Jouer pour guérir et Pèse sur start, qui a déjà amassé 100 $.

L'édition de 2020 de Jouer pour guérir avait amassé près de 50 000 $.