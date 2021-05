«La belle tournée» se met en branle

La Belle Province et ses beautés compteront parmi les vedettes les plus en vue du petit écran québécois cet été, grâce à l’émission «La belle tournée», une série de grands spectacles de variétés musicaux hebdomadaires qui nous proviendront de partout au Québec.

Au volant de cette festive «Belle tournée»? Le rassembleur Guy Jodoin, qui prend la route dès aujourd’hui pour les premiers tournages de ces happenings, qu’il animera sur sa petite scène ambulante. Celle-ci, sans fond arrière, offrira une alléchante fenêtre sur les plus beaux panoramas des régions visitées, comme une jolie carte postale.

Jodoin et son équipe amorcent leur «tour guidé» du Québec en Estrie. Ils enregistreront ensuite en Mauricie le 8 juin, en Outaouais le 16 et à Montréal le 21. On se concentre sur 10 endroits en 2021 (sur un total de 17 régions administratives québécoises), en espérant que d’autres saisons puissent ultérieurement faire briller les lieux écartés cette année.

«La France entre plusieurs fois dans le Québec, image Guy Jodoin en entrevue. On a un grand Québec, un grand territoire, qui est superbe. Moi, ce que je veux, c’est que les gens finissent l’émission en se disant: "Mais que c’est donc beau, l’Estrie", par exemple, et aient envie d’y aller. On veut faire rayonner le Québec au complet.»

Pleins feux sur les régions

«La belle tournée», c’est un cadeau du Gouvernement du Québec, qui propulse le concept avec le producteur Fair-Play («Révolution») pour «mettre le Québec sur la mappe», illustre Guy Jodoin, après une dernière année de pandémie difficile.

Le rendez-vous, qu’on promet à ne pas manquer, sera à peu près l’équivalent d’un grand spectacle de la Fête nationale d’une heure à chaque semaine, pendant 10 semaines, d’abord diffusé à TVA (le lundi), puis à Télé-Québec six jours plus tard (le dimanche).

Les réjouissances débuteront d’ailleurs le lundi 28 juin, quelques jours à peine après la Saint-Jean-Baptiste, histoire de déclarer ouvert avec un clin d’œil un été de restrictions allégées, que plusieurs attendaient.

Le rassemblement, éclaté, musical (avec, à 90 %, des titres en français), avec plusieurs invités (environ quatre à la fois), souvent touchant (Guy Jodoin mènera des entrevues et récoltera des confidences), mettra donc de l’avant une région particulière à chaque édition, avec des prestations d’artistes établis ou émergents natifs de ce coin de pays ou qui y sont attachés.

Différents segments ponctueront les rencontres, dont l’un intitulé à juste titre «La carte postale», un numéro préenregistré en amont qui mettra de l’avant un(e) chanteur(euse) dans un lieu cher à son cœur, interprétant une version dépouillée d’un morceau de son répertoire. Dans la portion «Tire-toi une bûche», Guy Jodoin piquera des "jasettes" avec des habitants d’une ville de la région explorée. On aura même droit à de véritables feux de camp pour terminer les soirées.

En guise de ruban sur le présent, une chanson-thème signée non pas par un dernier venu sur nos scènes, l’illustre Daniel Bélanger.

«Nous, on veut être proches du monde, et non pas débarquer avec nos gros sabots, ajoute Guy Jodoin. Ce n’est pas comme "La petite séduction", qui était tournée vers l’artiste et vers la ville. Nous, on se tourne vers la région.»

Le producteur au contenu Jean-Pier Gravel, lui, compare «La belle tournée» à l’entreprise Beauce Carnaval, qui plante son chapiteau sur différents sites pour répandre joie et plaisir auprès des petits et des grands.

«On se donne le défi d’être dans la bienveillance, signale Jean-Pier Gravel. On veut envoyer un message poétique, d’espoir, souvent "up tempo". On n’est pas dans la lourdeur. On veut faire plaisir aux gens. On est aussi dans l’authenticité, parce que c’est ce que Guy incarne. Il est simple et vrai.»

«La belle tournée», le lundi, à 21 h, à TVA, dès le 28 juin. En rediffusion à Télé-Québec le dimanche, à 18 h, à Télé-Québec, dès le 4 juillet.