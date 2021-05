La cause d'Alexandre Bissonnette en Cour suprême: la communauté islamique de Québec «satisfaite»

La décision de la Cour suprême, d’entendre la cause d’Alexandre Bissonnette, est «très satisfaisante», soutient le porte-parole du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ).

«Tout ce qu’on veut, c’est que ça ne se répète pas. S’il faut mettre des poignées plus solides à cette loi pour qu’aucun regroupement public ne subisse les actes qu’a subis le CCIQ, c’est ce qu’on souhaite. Ce genre de choses ne doit plus arriver dans aucun lieu public, lieu de sépultures et de prières, peu importe la religion que ce soit», mentionne Boufeldja Benabdallah, cofondateur et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec.

Il souhaite que la décision du plus haut tribunal au pays serve éventuellement à envoyer un message aux personnes qui seraient mal intentionnées. «Il faut que ce genre de crime soit jugé de la même façon d’une province à une autre, pour prévenir des situations catastrophiques», soutient M. Benabdallah.

Pour sa part, même s’il affirme avoir «tourné les pages», sur les tragiques événements survenus à la grande mosquée de Québec en janvier 2017, l’ancien président du CCIQ, Mohamed Labidi, affirme que c’est «tout ce que les familles souhaitaient».

«J’ai parlé avec plusieurs d’entre elles [des familles de victimes] et l’argument qui va directement au cœur, c’est si, par exemple, Bissonnette sort après 25 ans, il va sûrement croiser leurs enfants. C’est ça, le plus difficile, pour les familles», dit le président du CCIQ. «Il y a au moins cinq bébés [parmi les familles des victimes] qui seront dans la trentaine dans 25 ans, c’est vraiment ça qui préoccupe énormément les familles», poursuit-il.

D’ailleurs, Khadija Thabti, veuve de Boubaker Thabti, l’une des six victimes de l’attentat, s’est elle aussi dite satisfaite de cette décision. «La Cour suprême a quand même son poids, a-t-elle insisté. C’est bien qu’elle ait accepté d’entendre cette cause. Au moins, nos enfants sauront plus tard qu’ils sont dans un pays où il y a des droits et que ce genre de crimes ne passe pas comme ça.»

– Avec la collaboration de Taieb Moalla