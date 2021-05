«La mariée de corail»: Roxanne Bouchard récompensée par la Crime Writers of Canada

Grâce à «La mariée du corail», couronné meilleur roman policier en langue française, l’autrice québécoise Roxanne Bouchard est la récipiendaire d’un Prix d’excellence remis par l’association Crime Writers of Canada (CWC), remis jeudi.

Découvrant des personnages qu’on dit criants de vérité et ayant chacun leur propre histoire, ainsi que des paysages qui soutiennent l’intrigue, le jury de la CWC a été unanime.

Décrite comme étant un roman d’enquête poétique, l’oeuvre mêle mensonges et vraies anecdotes des pêcheurs de homards dans la région de Bonaventure. La disparition d’un capitaine de homardier puis la découverte de son corps réclame haut et fort une enquête.

Suite de «Nous étions le sel de la mer», «La mariée du corail» (Libre Expression) propose la deuxième enquête de Joaquim Moralès, que les lecteurs peuvent aussi suivre dans «Le murmure des hakapiks», paru en avril.

Roxanne Bouchard n’en est pas à son premier honneur pour la qualité de sa plume, car on lui a entre autres remis le Prix Robert-Cliche en 2005 et le Grand Prix de la relève littéraire Archambault deux ans plus tard.