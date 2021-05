La meilleure année en 30 ans en construction résidentielle au Québec

Le Québec qui reprend son souffle après le choc de la pandémie de COVID-19 devrait connaître sa meilleure année en 30 ans en construction résidentielle avec plus de 60 000 mises en chantier, a appris Le Journal.

« Notre maison, c’est notre refuge. On y vit, on y travaille. C’est là que l’on se divertit. On fait tout à la maison, alors les gens ont décidé d’investir pour améliorer leur chez-soi », résume en entrevue au Journal Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Cette année, la Québec atteindra 60 000 mises en chantier, en hausse de 11 %, par rapport aux 54 066 de 2020, ce qui correspond à un record depuis que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) publie ses données.

« Je suis surpris par la vigueur. C’est la deuxième fois que je révise mes prévisions à la hausse », ajoute Paul Cardinal.

Surenchère après surenchère

Demande explosive, baisses des taux d’intérêt, hausses du taux d’épargne... les Québécois ont souvent opté ces derniers mois pour une habitation neuve en raison du manque criant de propriétés existantes à vendre, souligne-t-il.

« Le marché de la revente est en feu. J’ai travaillé 11 ans là-bas. Je n’ai jamais vu ça. C’est surenchère après surenchère », explique Paul Cardinal.

« Le prix des propriétés existantes augmente plus vite depuis quatre trimestres, alors en termes relatifs, la propriété neuve devient plus abordable », analyse-t-il.

La barre des 15 milliards $

Résultat, 2021 devrait aussi voir ses dépenses en rénovations franchir le cap des 15 milliards de dollars pour la première fois, observe l’APCHQ.

En comparaison, ces cinq ans (entre 2016 et 2020), les dépenses en rénovations résidentielles sont passées de 12,4 milliards de dollars à 13 milliards de dollars.

Or, pour 2021, elles franchiront le 15 milliards de dollars et, en 2022, le 16 milliards de dollars.

« Ça fait plusieurs années qu’il se dépense plus d’argent en rénovation qu’en construction neuve », conclut Paul Cardinal de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.