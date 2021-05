Le message d’en haut, le vestiaire et la vie privée

J’aurai été un fefan pendant six jours. J’ai vraiment essayé fort d’être euphorique, aveugle et un peu niaiseux. De voir le CH dans mes Corn Flakes et la Flanelle dans ma soupe aux gourganes.

Mais y a une maudite limite à jouer au con et l’absence totale de passion des anciens Glorieux lors du quatrième match aura eu raison de mes efforts qui commençaient à inquiéter même Pierre Karl Péladeau.

Remarquez que le hockey est un sport et qu’une série d’incidents et des blessures à Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander avec une grosse pincée de chance, pourraient permettre une victoire aux Piteux.

C’est quoi le problème ?

Ce n’est pas vrai que le Canadien est une équipe démunie de talents. Tyler Toffoli a terminé la saison quatrième ou cinquième dans la ligue pour les buts marqués. Josh Anderson a été un fougueux et dur ailier pendant la majorité de la saison. Nick Suzuki rappelait Stan Mikita et Cole Caufield était la neuvième merveille du monde. Sans parler de la huitième qui est évidemment Carey Price.

Si le CH a du talent et que l’équipe joue si croche depuis la troisième semaine de la saison, (et depuis trop d’années) il doit y avoir une ou des raisons.

En fait, le champ des recherches se réduit à trois possibilités.

Première possibilité

La vie privée et personnelle des joueurs. Ça se peut. La pandémie a peut-être généré une tension difficile à gérer dans la vie des joueurs. Mais si c’est le cas, c’est vrai également pour les autres équipes. Et n’allez pas croire qu’Élise Béliveau, Lise Lafleur ou Line Carbonneau à d’autres époques, étaient toujours de bonne humeur. C’est la vie, c’est juste la vie.

Deuxième possibilité

La deuxième possibilité, c’est alors le vestiaire. Il est évident que les joueurs n’ont rien d’une famille. Les signes d’indifférence abondent même pendant un match.

Je ne crois pas une seconde que Shea Weber soit le genre d’homme capable d’enthousiasmer des jeunes coéquipiers ou même de pousser des vétérans à jouer avec émotion. Malheureusement, avec la pandémie et la censure totale exercée par le CH, on ne sait rien sur ce qui se passe au sein de l’équipe et dans le vestiaire.

Qui a de l’influence, qui détend les stressés, qui enflamme ceux qui doutent ?

Avec qui se tient Nick Suzuki, qui l’encourage quand il traverse une période difficile ? Combien de joueurs se sont vraiment intéressés à l’état de santé de Jonathan Drouin ?

Et les joueurs prennent-ils au sérieux Dominique Ducharme alors qu’il n’est qu’un coach par intérim ?

D’ailleurs, qui prend les décisions importantes ? Ducharme ou Bergevin ?

Troisième possibilité

Et la troisième possibilité, elle part du sommet. D’en haut de l’organisation. Quel était le message avant la saison ?

Quelle était l’identité de l’équipe ? Une équipe jeune, rapide, capable de marquer des buts. Les fans ont capoté.

Puis la huitième Merveille a déclaré qu’il fallait couper dans les buts accordés et on a vu dériver le message. On n’a jamais trouvé la ligne fine. Celle qui permet aux bons joueurs de scorer et d’être bons défensivement en même temps.

Quelle est l’identité de l’équipe actuelle ? Vieille et lente.

Combien de joueurs de cette équipe ont-ils été repêchés et développés au sein de l’organisation ? On vous conte des menteries année après année. Autre message flou...

Comment se fait-il que Trevor Timmins reçoive des promotions toutes les fois qu’il se plante ? Comment se fait-il que la clique qui sert Marc Bergevin ne semble pas savoir quoi faire ?

Pourquoi avoir congédié Claude Julien ? Pourquoi avoir poignardé Stéphane Waite ? Ducharme par intérim, c’est quoi le message ?

La réponse est facile. Tout le monde s’en tire parce que Geoff Molson adore Marc Bergevin. Les deux hommes se parlent tous les jours et c’est le moment fort dans la journée du propriétaire.

Rien ne va changer à moins que le conseil d’administration du groupe CH ne l’exige.

Et pourquoi brasser quoi que ce soit quand le cash va recommencer à rentrer à la pochetée...