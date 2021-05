Les préalables à une consolidation de dettes

Claudie, 35 ans, habite seule et a cumulé près de 50 000 $ de dettes. Elle réussit à effectuer les paiements chaque mois, mais se demande s’il n’y aurait pas une façon plus simple de gérer les nombreux paiements et surtout de réduire les taux d’intérêt.

Entre ses cartes de crédit, son prêt auto et son prêt étudiant, Claudie doit verser mensuellement 958 $ à ses créanciers. Avec ses 4800 $ de revenus bruts, elle est en mesure de rembourser ce montant, mais elle voudrait améliorer sa situation.

La consolidation de dettes lui paraît être une bonne solution parce qu’elle permet de regrouper plusieurs dettes en un seul prêt et d’économiser sur certains taux d’intérêt.

Toutefois, elle craint que son institution financière le lui refuse.

Évaluer le ratio d’endettement

Une amie lui a suggéré de calculer son niveau d’endettement pour évaluer ses chances d’être acceptée, et elle s’est donc renseignée à ce sujet.

« Calculer son ratio d’endettement permettrait à Claudie de savoir si elle pourrait se qualifier pour un prêt de consolidation », explique Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés.

Il ajoute que ce calcul permet d’avoir un portrait de sa situation financière actuelle, qu’on pourra savoir si elle s’améliore ou se dégrade au fil du temps si on prend l’habitude de le faire chaque année.

Le ratio d’endettement est le pourcentage de vos frais d’habitation et de vos dettes par rapport à votre revenu brut. Un ratio de 40 % représente la norme fixée par les institutions financières pour établir la limite acceptable pour un endettement supplémentaire. Au-delà de 40 %, on considère habituellement que le fardeau de vos dettes est à sa limite.

Plusieurs outils sont disponibles en ligne pour effectuer facilement et rapidement ce calcul, par exemple celui de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/yft-vof/fra/credit-1-7.aspx) ou celui de la firme de syndic Jean Fortin et Associés (ratioendettement.com).

Lors de sa première rencontre avec Claudie, le syndic autorisé en insolvabilité a calculé son ratio d’endettement et lui a présenté ses options. Si elle ne change rien, la jeune femme continuera à payer des taux d’intérêt élevés sur ses cartes de crédit (environ 20 %) et son ratio d’endettement sera de 42 %. Il dépassera donc la norme de 40 % considérée comme un maximum par les institutions financières pour accorder un prêt régulier ou de consolidation.

En revanche, si elle obtient un prêt de consolidation, son ratio tombera alors à 39 % (voir tableau). Ce n’est pas une grosse diminution, mais au moins elle économisera des frais d’intérêts chaque mois.

RATIO D'ENDETTEMENT AVANT ET APRÈS UNE CONSOLIDATION Dépenses / dettes Avant consolidation Après consolidation Loyer 945 $ 945 $ Chauffage 120 $ 120 $ Total des frais d'habitation 1065 $ 1065 $ Dettes (paiement par mois) Cartes de crédit 498 $ 0 $ Prêt de consolidation 0 $ 370 $ Prêt étudiant 160 $ 160 $ Prêt automobile 300 $ 300 $ Total paiements - dettes 958 $ 830 $ Total des frais d'habitations

et paiements de dettes 2023 $ 1895 $ Revenus 4800 $ 4800 $ Ratio d'endettement

(total des frais d'habitations

et paiements de dettes) 42 % 39 %

« Le but visé par un prêt de consolidation est d’abord et avant tout de réduire les frais d’intérêts, c’est pourquoi il ne faut pas consolider des dettes dont le taux est plus faible que ceux d’un prêt de consolidation, qui est habituellement de 12 à 14 %. Seules les dettes ayant un taux supérieur devraient être consolidées », rappelle Pierre Fortin.

Dans le cas de Claudie, on exclut donc le prêt auto (taux d’intérêt de 3,5 %) et le prêt étudiant (taux d’intérêt de 2,95 %), mais on inclut les soldes de cartes de crédit (taux d’intérêt de 20 %). Ce faisant, elle remplacera le paiement minimum mensuel sur ses cartes de 498 $ par un versement de 370 $ par mois, et ce, pendant cinq ans.

FAITES BIEN VOS CALCULS

Si le ratio d’endettement est un outil universellement utilisé par les institutions financières lorsqu’elles analysent votre dossier dans le cadre d’une demande de prêt, par exemple, il ne tient toutefois pas compte d’un élément crucial : vos dépenses et votre situation familiale. Ainsi, un ratio de 39 % peut signifier que vous avez théoriquement la capacité de vous endetter davantage, mais en pratique, seul un budget détaillant les dépenses propres à vos habitudes de vie confirmera si vous en avez réellement les moyens. « Le budget que nous avons préparé pour Claudie montre qu’elle sera en mesure d’assumer le remboursement du prêt de consolidation sans avoir à faire trop de sacrifices. La consolidation l’oblige aussi à suivre un plan de remboursement sur cinq ans, et en plus elle économisera 3700 $ en frais d’intérêts », note Pierre Fortin. Cet exercice lui a également fait réaliser que son endettement se situe à un niveau très élevé, ce qui est un premier pas dans la bonne direction pour réduire celui-ci.