Mars 2021: plus forte progression de l'emploi depuis la fin de l'été dernier

Alors que plusieurs provinces ont brièvement assoupli leurs mesures sanitaires en mars, à l’aube de la troisième vague de la pandémie, l’emploi a connu sa plus forte progression mensuelle depuis septembre 2020 au pays.

Selon Statistique Canada, qui a dévoilé jeudi les données de l’Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), le nombre d’employés salariés a crû de 245 800, ou +1,5 %, en mars dernier.

L’Enquête sur la population active (EPA) montre pour sa part une augmentation de 303 000, ou +1,6 %, du nombre de personnes en emploi en mars grâce principalement au secteur des services.

Pour montrer l’ampleur du choc subi par l’économie durant la première vague, l’agence fédérale met en perspective qu’en mars 2020 l’emploi salarié au pays avait subi une chute de 897 900, ou -5,3 %.

En mars dernier, des provinces ont mesuré une plus forte hausse de l’emploi, comme l’indique l’EERH. C’est le cas de l’Ontario (+111 600; +1,8 %), du Québec (+59 900; +1,7 %) et de l’Alberta (+33 700; +1,8 %). En revanche, l'emploi a reculé à Terre-Neuve-et-Labrador (-1200; -0,6 %).

«Au Québec, les mesures touchant les restaurants et les établissements de loisirs et de divertissement ont été assouplies dans certaines régions à la fin de février et au début de mars, tandis que les restrictions les plus sévères sont demeurées en vigueur à Montréal et dans les régions avoisinantes», a-t-on rappelé.

En matière de rémunération, la moyenne hebdomadaire nationale s’est établie à 1125 $ en mars, une baisse de 0,8 % comparativement à février, «à la suite de la hausse de l'emploi en mars qui était principalement attribuable aux employés rémunérés à l'heure, ces derniers étant, en grande majorité, faiblement rémunérés», a-t-on expliqué.

La rémunération hebdomadaire moyenne a progressé de 7,6 % en mars dernier par rapport à février 2020, avant la propagation de la COVID-19 au pays.

Au Québec, la rémunération moyenne hebdomadaire a atteint 1065,71 $ en mars dernier, en hausse de 7,0 % en un an.

