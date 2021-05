Ministère des Transports: deux poids deux mesures, selon Sylvain Gaudreault

Les engagements politiques de la CAQ sont traités avec plus d’importance que les demandes du milieu, au sein du ministère des Transports du Québec (MTQ), déplore le député péquiste et ancien ministre des Transports, Sylvain Gaudreault.

«Quand ça vient le temps d’aller de l’avant avec une promesse électorale comme le troisième lien, on met la machine à fond et on est prêt à faire une première pelletée de terre, même s’il nous manque des informations fondamentales», a-t-il déclaré jeudi au micro de l'animateur Benoît Dutrizac sur QUB radio.

Selon le député, «quand on a un autre problème d’entretien dans une structure aussi importante que le pont de l’île-aux-Tourtes, là, ça tourne en rond!»

Le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, a dénoncé la lenteur du MTQ avant d’entreprendre des travaux de réparation, réclamé depuis des années. Sylvain Gaudreault a convenu que la machine gouvernementale est parfois lente, mais il a aussi rappelé qu’un ministre en titre a le pouvoir de faire débloquer les choses.

En 2012, Sylvain Gaudreault a notamment dû intervenir pour faire déplacer un poteau qui se trouvait en plein milieu d’une route en Estrie après des travaux correctifs.

«Au lieu d’enlever le poteau, on avait asphalté autour. L’hélicoptère TVA était rendu là, s’est-il remémoré en riant. La période de questions à l’Assemblée nationale était à 10 heures ce matin-là et j’ai dit : " Il faut que ce soit réglé avant 10 heures!"»

Sylvain Gaudreault a dit aussi avoir été bouche bée lors d’une présentation projets routiers alors qu’il était ministre dans laquelle on retrouvait notamment la circonscription électorale de chacun des chantiers.

«Ce n’est pas une donnée qui est importante par rapport à la gestion ou la planification des travaux. Pour moi, ce n’était pas une donnée importante», a ajouté M. Gaudreault.