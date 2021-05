«On a du caractère» –Danault

Dominique Ducharme l’avait dit à la veille du cinquième match : « On ne partira pas si facilement, on ne se laissera pas aller comme ça. » Le Canadien a prolongé son parcours au premier tour des séries contre les Maple Leafs en l’emportant 4 à 3 en prolongation après avoir gaspillé une avance de trois buts.

« On était contents de notre match, on a construit de belles choses. On ne voulait pas se laisser affecter par cette fin malheureuse. On a du caractère, les gars veulent gagner. C’était important de revenir à la maison pour voir nos partisans. »

- Phillip Danault

Cole Caufield a obtenu la passe sur le but vainqueur de Nick Suzuki, mais il a aussi bien joué défensivement. En troisième période, il a réussi un beau repli défensif contre Mitchell Marner. Danault a parlé de son jeu dans son territoire en plus de décrire la scène sur le deux contre zéro.

« Caufield a coupé la passe de Galchenyuk, c’était un beau jeu défensif. Il a joué un bon match, il apporte beaucoup. À deux contre zéro, on savait que la glace n’était pas trop belle. Ils ne devaient pas trop faire de passes, mais ils ont réussi à marquer. »

- Phillip Danault

Auteur de 32 arrêts, Carey Price avait le sourire après la victoire des siens. Le numéro 31 a envoyé des fleurs à deux joueurs dans l’ombre de ce gain, Joel Armia (deux buts) et Corey Perry (une passe).

« Je suis heureux pour eux. Army est un joueur solide. Il ne reçoit pas assez de crédit pour ce qu’il fait. Même chose pour Perry, il est toujours calme avec la rondelle. J’étais heureux de les voir obtenir des récompenses en première période. »

- Carey Price