Quand on a même la bénédiction de Stéphane Dion...

Dans les salles de rédaction du ROC, on continue à s’indigner bruyamment. La colère suinte encore contre la modification unilatérale de la Constitution de 1867 proposée par le gouvernement Legault dans le but d’y faire reconnaître la nation québécoise et le français comme sa seule langue officielle.

Comme d’habitude, des chroniqueurs anglophones disent craindre pour les droits de la minorité anglo-québécoise. Surtout, ils tremblent à l’idée de voir cette modification finir par élargir les pouvoirs du Québec devant les tribunaux.

Horreur des horreurs pour eux et quelques juristes effrayés, Justin Trudeau – le fils même de Pierre Elliott, l’homme qui savait comment « remettre le Québec à sa place » – accepte la proposition du gouvernement Legault comme étant tout à fait légale.

Bien seules

Comble de malchance pour la chorale usante de vierges offensées, voilà même que Stéphane Dion – le père de la très méchante Loi sur la clarté aussi jadis surnommé le « boutefeu » par Lucien Bouchard – donne à son tour sa bénédiction au gouvernement caquiste.

De Trudeau fils à Dion, en passant par tous les partis siégeant au parlement fédéral, autant d’appuis semblent pointer vers une victoire majeure pour le Québec. Or, si autant d’appuis pleuvent, c’est parce que leurs auteurs ont en commun de n’y voir aucun impact réel sur l’ordre constitutionnel canadien.

Ne coûte rien

Ils sont en effet persuadés du caractère purement symbolique de cette éventuelle modification de la Constitution. Bref, qu’elle ne finira pas en « clause interprétative » pour les tribunaux. Justin Trudeau l’affirme d’ailleurs très clairement.

En cela, leur appui ne leur coûte rien politiquement et juridiquement. Sinon, ils ne l’auraient jamais accordé. Ils savent aussi que la « menace séparatiste » étant disparue du radar, cette concession minimale au Québec pourrait même contribuer à solidifier encore plus l’appartenance du Québec au Canada.

À l’opposé, le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette, jure que son futur amendement aura une véritable portée politique et juridique pour le Québec « au sein de la fédération ».

Alors, qui dit vrai ? Rangeons nos boules de cristal. Seuls le temps et les tribunaux le diront.