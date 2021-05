Remontée des cas au Québec et en Ontario

Les cas ont augmenté au Québec et en Ontario, jeudi, mais ils sont demeurés beaucoup moins élevés qu’au cours des dernières semaines.

• À lire aussi: COVID-19: 436 nouveaux cas et 10 décès de plus au Québec

• À lire aussi: Trois fois plus d’infections à la COVID-19 que rapporté

Ainsi, la Belle Province a recensé 436 nouveaux cas – c’était 308 infections la veille – ainsi que 10 décès liés à la COVID-19. À ce jour, 368 899 Québécois ont contracté le virus et 11 115 ont perdu leur combat contre celui-ci. Montréal (158 cas), la Montérégie (58 cas), l’Estrie (40 cas), la Capitale-Nationale (36 cas), Laval (29 cas) et l’Outaouais (29 cas) ont compté le plus de nouvelles contaminations.

Les hospitalisations, elles, ont continué leur tendance à la baisse (394, -5). La pression aux soins intensifs est également en baisse (96, -5). Plus de 30 000 prélèvements ont été effectués en date du 25 mai et près de 86 500 doses de vaccin ont été administrées mercredi, auxquelles s’ajoutent plus de 4000 doses données avant le 26 mai. Au total, 5,2 millions de Québécois ont retroussé une manche jusqu’ici sur les 5,88 millions de doses reçues. Cinquante-six pour cent des gens ont reçu une première dose et 4 % une deuxième dose.

En Ontario, les cas ont aussi remonté jeudi, pour s’établir à 1135 comparativement aux 1095 de la veille. Les hospitalisations sont demeurées stables (1072, -1), mais il y a amélioration au niveau des soins intensifs (650, -22) et des Ontariens nécessitant de l’oxygène (452, -17).

En début d’après-midi, le Canada comptabilisait un cumulatif de 1 369 677 cas (+1571) et de 25 390 décès (+29).

La situation au Canada:

Ontario: 527 180 (8697 décès)

Québec: 368 899 cas (11 115 décès)

Alberta: 225 424 cas (2198 décès)

Colombie-Britannique: 142 886 cas (1683 décès)

Manitoba: 49 356 cas (1035 décès)

Saskatchewan: 46 001 cas (528 décès)

Nouvelle-Écosse: 5424 cas (79 décès)

Nouveau-Brunswick: 2163 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1273 cas (6 décès)

Nunavut: 647 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 200 cas

Territoires du Nord-Ouest: 127 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 369 677 cas (25 390 décès)