Sept joueurs qui pourraient en être à leur dernier match avec le CH

Le Canadien de Montréal fait face à l’élimination, ce jeudi soir, lors du cinquième match de la série face aux Maple Leafs de Toronto. Pour l’occasion, certains joueurs, dont le Québécois Phillip Danault, pourraient en être leur dernière rencontre dans l’uniforme du Tricolore.

Phillip Danault

Martin Chevalier / JdeM

L’attaquant Phillip Danault fait partie des nombreux joueurs du Canadien n’ayant pas de contrat en vue de la prochaine saison. Admissible à l’autonomie complète, l’athlète de 28 ans a pourtant rendu de fiers services à l’équipe depuis 2016. Non seulement a-t-il récolté 194 points en 360 matchs de saison régulière avec le CH, mais Danault a aussi été en mesure de contenir les meilleurs trios adverses.

Tomas Tatar

Photo Martin Chevalier

Meilleur pointeur de l’équipe en 2019-2020, avec un total de 61 points en 68 parties, l’attaquant Tomas Tatar risque également de partir et de tester le marché des joueurs autonomes. Rappelons qu’il avait été acquis des Golden Knights en compagnie de Nick Suzuki et d’un choix de deuxième tour, en septembre 2018, dans la transaction ayant envoyé Max Pacioretty à Vegas.

Eric Staal

Martin Chevalier / JdeM

À moins d’une énorme surprise, le vétéran Eric Staal n’aura fait que passer à Montréal. Obtenu en marge de la récente date limite des échanges en retour de deux choix au repêchage, Staal n’a pas rapporté les dividendes souhaitées. En 21 matchs de saison régulière, il a été limité à trois points, en plus de présenter un différentiel de -10. Il a néanmoins marqué en prolongation à sa première rencontre avec le CH, le 5 avril au Centre Bell, face aux Oilers d’Edmonton.

Jon Merrill

Photo Martin Chevalier

Plutôt fiable défensivement, Jon Merrill a démontré de belles choses à la ligne bleue durant les séries éliminatoires. Or, il va sans dire que le Canadien risque d’opter plutôt pour le jeune Alexander Romanov, entre autres, pour compléter sa brigade défensive la saison prochaine. Shea Weber, Jeff Petry, Ben Chiarot, Joel Edmundson et Brett Kulak ont également un contrat valide en 2021-2022, contrairement à Merrill.

Jake Allen

Martin Chevalier / JdeM

Le gardien Jake Allen, substitut à Carey Price pendant la présente série face aux Maple Leafs, n’est peut-être pas joueur autonome sans compensation, mais nombreux sont ceux qui croient qu’il pourrait être appelé par le Kraken de Seattle lors du repêchage d’expansion. Âgé de 30 ans, Allen représente une police d’assurance devant le filet. Pour les deux prochaines saisons, son salaire annuel moyen est de 2,875 millions $.

Corey Perry

AFP

Embauché à rabais pour une saison en décembre dernier par le Canadien, le vétéran Corey Perry a valu amplement l’investissement de 750 000 $. Devenant joueur autonome sans compensation, Perry aura le loisir de s’entendre avec l’équipe de son choix. Un retour à Montréal ne serait peut-être pas si surprenant, mais c’est loin d’être assuré.

Joel Armia

Martin Chevalier / JdeM

Après trois saisons complètes avec les Jets de Winnipeg et trois autres avec le Canadien, l’attaquant finlandais Joel Armia est maintenant maître de sa destinée, à titre de joueur autonome sans compensation. Choisira-t-il de demeurer au Canada? Possible, mais ça risque d’aller au plus offrant... Il espère sans doute toucher une augmentation de salaire ou encore un contrat à long terme.