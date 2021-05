Sirop d’érable: coup de pouce du fédéral pour maintenir les exportations

Ottawa a annoncé mercredi un investissement de 1,76 million $ pour soutenir les exportations de sirop d’érable québécois pour les deux prochaines années.

Le financement offert dans le cadre du programme fédéral Agri-marketing vise à aider les producteurs québécois à consolider et conquérir des parts de marché à l’international.

Le programme prévoit notamment la mise en place d’une stratégie de communication et d’activités promotionnelles ciblant les marchés nippon, britannique et allemand.

Grâce au travail des producteurs acéricoles, «notre sirop d'érable fait la renommée du Québec et du Canada. Ce soutien fédéral va leur permettre de continuer à faire connaître leurs produits de l'érable aux quatre coins de monde», a indiqué par communiqué la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau.

«Depuis plusieurs années, nous déployons des efforts de commercialisation considérables qui portent fruit. En particulier, nos exportations vers l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon qui ne cessent de croître depuis 2018», a mentionné Serge Beaulieu, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.

«Nous nous réjouissons que le gouvernement reconnaisse tout le travail accompli et continue de nous appuyer à élargir les marchés des produits de l'érable», a-t-il ajouté le président de l’organisation représentant quelque 11 300 acériculteurs et acéricultrices et 7400 entreprises.

Les exportations québécoises des produits de l’érable ont généré près de 500 millions $ en 2020, soit une hausse de 20 % par rapport à 2019, qui avait enregistré une production de 12 millions de gallons de sirop d’érable (91,1 % de la production totale au Canada).

