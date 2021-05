Spectacle de la fête nationale: Six animateurs et le drapeau bien en vue

Les organisateurs de la fête nationale ont mis le paquet en 2021 : six animateurs et pas moins de 200 artistes participeront au grand spectacle télévisé qui sera enregistré dans Charlevoix, au Manoir Richelieu, et présenté le 24 juin en présence... du drapeau du Québec.

Après une absence remarquée et controversée lors du spectacle de 2020, le fleurdelisé fera son grand retour, a promis le producteur Sylvain Parent-Bédard.

« Nous avons pris bonne note de la situation de l’année passée, à Trois-Rivières, et nous allons définitivement y remédier cette année et il y aura présence du drapeau québécois. »

Voilà qui nous évitera un autre psychodrame national de trois jours.

Diversité involontaire

Pour le reste, avec autant d’artistes de tous les horizons réunis à La Malbaie, ce sera une fête sous le signe de l’abondance.

Charlotte Cardin, Cœur de pirate, Louis-Jean Cormier, Corneille, Samian et Sarahmée formeront la « famille d’animateurs » à la barre de ce spectacle dont le thème, qui se veut rassembleur, sera Vivre le Québec tissé serré.

En jetant un œil rapide sur ce sextuor paritaire qui comprend deux artistes noirs et un Algonquin, on pourrait déduire que le metteur en scène Jean-François Blais a cherché à bâtir une équipe répondant à des critères de diversité.

Faux, assure-t-il.

« Ce qui est beau, c’est que ça n’a pas été fait dans l’effort. On sent que nous avançons comme société parce que ces choix ont été faits naturellement. Plus ça allait, plus on trouvait que nous étions représentatifs, mais sans essayer de cocher des cases », dit celui qui justifie plutôt ses choix par les liens émotifs qu’il a tissés avec les six artistes.

Même si la vaccination va bon train, la production ne pourra faire fi des mesures sanitaires. Par conséquent, le spectacle ne sera pas présenté en direct, le 24 au soir. Comme l’an passé, toutes les performances seront préenregistrées, entre le 21 et le 23 juin.

« On reste en mode prudence. Ça nous laisse la chance de pallier la pluie si nous sommes malchanceux », indique Jean-François Blais, qui entrevoit tout de même un déroulement plus paisible grâce à l’expérience acquise en 2020 en contexte pandémique.

Et puis, il y aura les décors de carte postale de Charlevoix et de son Manoir Richelieu.

« Ce lieu est hyper intéressant. C’est un monument reconnu internationalement dont on peut être fier. En même temps, c’est un défi extraordinaire. L’an passé, on avait la chance d’être dans un lieu qui est une salle de spectacle. Cette année, tout est à inventer pour faire de cet endroit une salle de spectacle extérieure sans protection. »

Le rendez-vous de 2021

Le grand spectacle de la fête nationale sera télédiffusé à 20 h, le 24 juin, sur les ondes de TVA, Ici Radio-Canada Télé, Télé-Québec et Noovo.

Il sera aussi radiodiffusé sur les ondes des stations de Cogeco Média.

Les animateurs sont Charlotte Cardin, Cœur de pirate, Sarahmée, Louis-Jean Cormier, Samian et Corneille.

Les invités sont : 2Frères, Marie-Pierre Arthur, Janette Bertrand, Johanne Blouin, Marie-Mai, Daniel Boucher, Robert Charlebois, Gregory Charles, Cirque Éloize, France D’Amour, Yvon Deschamps, Raôul Duguay, Geneviève Jodoin, Pierre Lapointe, Les Trois Accords, Ariane Moffatt, l’Académie de danse de la capitale, l’ensemble vocal Mille et un sons, Les Petits Chanteurs de Laval, l’Orchestre symphonique de Québec, Mylène Paquette, Mario Pelchat, Fred Pellerin, Judi Richards, Damien Robitaille, Shauit, Stefie Shock, Alexandra Stréliski, Guylaine Tanguay, Kim Thúy, Vincent Vallières, Fabrice Vil et le Dr Stanley Vollant.

Mise en scène : Jean-François Blais

Direction musicale : Scott Price

