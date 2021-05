Troisième lien: le ministre canadien de l'Environnement interpellé

Le projet de troisième lien nuira à l'environnement et Ottawa doit absolument le soumettre au processus canadien d'évaluation des impacts.

C'est la position soutenue par le Centre québécois du droit environnemental (CQDE), qui a adressé une lettre à cet effet jeudi au ministre canadien de l'Environnement et du changement climatique, Jonathan Wilkinson. «Ce projet est susceptible d’engendrer des impacts environnementaux majeurs», martèle le CQDE.

Il est déjà acquis que le projet de 10 milliards $ sera soumis au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) québécois, tel que le ministre des Transports, François Bonnardel, l'a confirmé.

Maintenant, le CQDE soutient qu'Ottawa doit également se pencher sur la question. Il souligne que le ministre Wilkinson a le pouvoir de soumettre des projets à une évaluation d'impact environnemental si des préoccupations du public le justifient.

Or, «le projet de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis est sans contredit un projet qui soulève de vives préoccupations et inquiétudes au sein de la population de la région de la Capitale-Nationale, mais aussi dans différentes régions à travers le Québec», plaide le Centre.

On cite notamment les émissions de gaz à effet de serre produites par le trafic induit par ce nouveau tunnel autoroutier et les impacts environnementaux dans le fleuve Saint-Laurent.

«Dans l’éventualité où le gouvernement provincial demanderait l’aide financière du gouvernement fédéral, le CQDE invite ce dernier à fonder sa décision sur une évaluation rigoureuse des possibles impacts environnementaux et climatiques associés à ce projet.»

Le Canada doit s'assurer de respecter ses obligations en matière de changement climatique, insiste le CQDE, qui estime que le tunnel Québec-Lévis pourrait nuire à ses efforts.

