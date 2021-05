Tué par une jante : une méthode de travail dangereuse, dit la CNESST

La mort d’un travailleur survenue en novembre dernier chez Pneu Deauville, à Sherbrooke, serait notamment due à une «méthode de travail dangereuse».

Mario Lequin, 54 ans, a perdu la vie après avoir reçu un morceau de jante métallique en plein front pendant qu’il effectuait un changement de pneu sur un chariot élévateur.

«L’absence de formation et de supervision adéquates a amené le travailleur à utiliser une méthode de travail dangereuse», indique la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans son rapport d’accident rendu public jeudi.

Dans le document, la CNESST identifie également une deuxième cause ayant contribué à l’accident. «Des erreurs dans l’assemblage de la jante ont entraîné l’explosion de la roue et la projection d’une partie de la jante», peut-on lire dans le rapport.

Mario Lequin est mort au moment où il s’affairait à gonfler le pneu qu’il venait d’installer sur le chariot élévateur.

«À la suite de l'accident, la CNESST a interdit le montage et le démontage de pneus destinés à des véhicules de plus de 4 500 kg jusqu'à ce que l'employeur élabore une méthode de travail permettant d'éliminer les dangers liés à une explosion et jusqu'à ce que les travailleurs et travailleuses aient reçu une formation à ce sujet», écrit la CNESST dans son rapport.

Devant cette situation, l'employeur a pris la décision de ne plus travailler sur des pneus de véhicules lourds.