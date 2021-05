Un groupe SWAT pourrait devoir être formé à la police de Trois-Rivières

Si elles devaient être appliquées intégralement, les recommandations formulées cette semaine pour réorganiser les forces policières au Québec constitueraient une grosse bouchée à avaler pour Trois-Rivières et son service de police.

• À lire aussi: Révolution pour les corps policiers

Trois-Rivières conserverait l'un des 13 corps de police restants dans la province. Au nombre des services additionnels que la ville devrait mettre sur pied figurent la création d'une «SWAT team», un groupe tactique d'intervention pour les situations à haut risque.

S’ajouteraient également une escouade canine avec au moins un maître-chien et un chien pisteur, une équipe de filature et 15 nouveaux types d'enquêtes criminelles dont celles, en cas d'enlèvement avec risque pour la vie.

Ces ajouts auraient un impact majeur en termes d'organisation, de personnel, de locaux, d'équipements et de coûts. «Ce sont des activités, qui évidemment, ne sont pas chiffrées pour le moment. On parle tout de même, si on devait mettre en application toutes ces activités-là, de plusieurs millions de dollars», a fait valoir jeudi en entrevue avec TVA Nouvelles le directeur du service de police trifluvien, René Martin.

Pour l'instant ces bouleversements ne représentent pas une priorité à «court et à moyen terme» pour le gouvernement Legault.

La police de Trois-Rivières a un budget annuel de 34 millions $ et compte 200 agents. Il est certain que si Québec veut que la ville en fasse plus, il lui faudra régler la facture additionnelle.

«On est à pleine capacité notamment avec nos infrastructures. Donc ce qu'on veut, et ça sera sûrement bien normal, c'est qu'avec les mesures viennent les moyens», a averti le maire Jean Lamarche.

Lors des consultations en 2020, la Ville avait proposé de mettre plus de services en commun avec la Sûreté du Québec. Il n'avait jamais été question des responsabilités additionnelles maintenant sur la table.