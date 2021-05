Un Montréalais à la télé américaine

Le Montréalais Leif Vollebekk a vécu un moment important mercredi soir en faisant sa toute première apparition à la télé américaine. Le musicien folk a été invité à The Late Late Show with James Corden.

Les portes des États-Unis s’ouvrent-elles toutes grandes pour Leif Vollebekk ? L’auteur-compositeur, qui a lancé en 2019 l’album New Ways, a personnellement été invité par l’animateur James Corden à participer à son talk-show.

Dans la nuit de mardi à mercredi, sur les ondes de CBS, à 0 h 37, le Montréa-lais s’est entretenu avec Corden par visioconférence. Vollebekk se trouve présentement à Boulder, au Colorado, où il travaille sur de la nouvelle musique.

Questionné à savoir s’il avait hâte de remonter sur scène, après avoir dû annuler sa tournée l’an dernier en raison de la pandémie, le musicien a répondu positivement : « C’est la chose que je veux le plus dans ma vie ! a-t-il lancé. J’en ai aussi profité pour écrire de nouvelles chansons. Un peu comme tout le monde, je m’ennuie des humains. »

Faire des longueurs

James Corden a ensuite voulu que Leif Vollebekk explique l’habitude qu’il a, en tournée, d’aller nager dans toutes les villes qu’il visite. « On peut dire que tu es un nageur dévoué, a dit l’animateur. Alors, dans quelles piscines devrions-nous tremper l’orteil ? »

L’auteur-compositeur a répondu que ses endroits préférés pour nager étaient Austin, au Texas, l’Islande et Amsterdam. « Je trouve que c’est l’un des meilleurs secrets de la tournée, dit le musicien. Je peux découvrir les différentes cultures à travers leurs piscines. »

Vollebekk a interprété son plus récent extrait, Long Blue Light. « Il y a vingt ans, le groupe Sigur Rós a joué au Late Late Show, et j’ai été complètement fasciné par le fait que cette musique hors du commun puisse être entendue à la télévision, a dit le musicien dans un communiqué. C’est un grand honneur qu’on me demande de jouer à cette émission. »