Un nouveau terrain de jeu pour les humoristes

Les humoristes pourront aller s’amuser à Laval cet été. Le diffuseur [co]motion, qui gère notamment la Salle André-Mathieu, vient d’annoncer la nouvelle série de spectacles [co]mic. où l’exploration créative sera encouragée.

Pendant des années, les humoristes systématiquement allaient roder les galas Juste pour rire à Laval, avec Laval qui rit. Puis, l’humour a peu à peu délaissé la Rive-Nord de Montréal. C’est un peu pour ramener cette belle époque que le programmateur humour de [co]motion, Christian Viau a décidé de lancer [co]mic..

« [co]mic. c’est le volet créatif, unique et libre de la programmation humoristique régulière de [co]motion, dit dans un communiqué celui qui a déjà été à la barre des galas Juste pour rire ainsi qu’à la programmation du Grand Montréal Comique. C’est ici qu’on trouvera des concepts de spectacles exclusifs à Laval, des shows éphémères, des idées d’univers d’humoristes déjantés ou simplement des rodages d’avant tournée. »

Parmi la programmation de [co]mic., on retrouvera Les 40/40, où deux humoristes de la relève établie proposent chacun un spectacle de 40 minutes. Sam Boisvert et David Beaucage le feront le 9 juillet à la Maison des arts de Laval. La formule se transportera ensuite à la Salle André-Mathieu avec Neev et Didier Lambert (24 juillet), Maude Landry et Michelle Desrochers (31 jullet) ainsi que Jo Cormier et Richardson Zéphir (14 août).

Juste pour rire

Les soirées [co]mic. Juste pour rire seront l’occasion de voir en avant-première les rodages des Soirées Carte Blanche Juste pour rire. Il y aura ainsi Laurent Paquin (14 juillet), Rosalie Vaillancourt (15 juillet), Simon Gouache (16 juillet) et le duo Jean-Thomas Jobin et Rita Baga (18 juillet).

Le rodage d’un spectacle mystère Juste pour rire aura aussi lieu le 9 juillet. Et une soirée 4X20 Juste pour rire proposera quatre numéros de 20 minutes offerts par Sinem Kara, Alexandre Forêt, Virginie Fortin et Alex Bisaillon.

[co]mic. proposera également plusieurs spectacles de rodage avec Jo Roberge – Bisou (10 juillet), Mariana Mazza – Impolie (17 juillet), Cathy Gauthier – Classique (22 juillet) et Dominic Paquet – Laisse-moi partir (30 juillet).

Charles Beauchesne présentera deux spectacles sous forme de conférence humoristique : Jack l’éventreur (16 juillet) et La peste noire (13 août). Mélanie Couture amènera de son côté son spectacle Pure couture (7 août).

Enfin, Eddy King proposera deux soirées avec « ses amis » les 23 juillet et 13 août à la Salle André-Mathieu.