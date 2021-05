Une carte de Gretzky vendue pour 3,75 millions $

Une carte recrue de Wayne Gretzky s’est vendue pour la faramineuse somme de 3,75 millions $ US, jeudi.

La carte O-Pee-Chee de «La Merveille», datant de 1979, dans un état parfait, elle qui a reçu la note maximale de 10, a été vendue à un particulier sur la plateforme Heritage Auctions, une maison de vente aux enchères américaine.

Cette dernière bat ainsi un record vieux d’à peine plus de cinq mois, pour la carte la plus dispendieuse au monde. Une carte identique, et dans les mêmes conditions, avait été vendue pour 1,29 million $ US en décembre 2020.

«[La transaction] n’est pas surprenante, considérant la rareté et l’importance de cette carte, de mentionner le directeur des sports d’Heritage Auctions, Chris Ivy, dans un communiqué. Après tout, il n’y a que deux exemplaires [dans un aussi bon état] et c’est Wayne Gretzky.»

«Il n’y a qu’une poignée de cartes dans le monde capables d’atteindre des sommets stratosphériques et ils accompagnent les plus grands noms, comme Mickey Mantle, LeBron James, Mike Trout, Honus Wagner et Michael Jordan, a ajouté le vice-président des ventes privées d’Heritage Auctions, Dan Imler. C’est très représentatif, que le meilleur joueur de hockey de tous les temps, ainsi que l’un des athlètes les plus appréciés et vénérés du 20e siècle, joigne leurs rangs.»

La transaction de 3,75 millions $ n’est toutefois pas la plus lucrative de tous les temps pour un tel objet, puisque ce record appartient à une carte de baseball de Mickey Mantle, datant de 1952, qui a été vendue pour la coquette somme de 5,2 millions $, en janvier.