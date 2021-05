Une minute de silence à l’Assemblée nationale pour Gilles Lupien

Ému aux larmes, le député Enrico Ciccone a rendu hommage à l’ex-hockeyeur et Gilles Lupien, décédé le 18 mai dernier, avant une minute de silence des députés de l’Assemblée nationale jeudi.

Le texte de la motion qu’il a présenté souligne notamment que durant ses 40 ans de carrières à titre de joueur et d’agent, cet ancien du Canadien de Montréal a «non seulement défendu les intérêts de ses clients, mais aussi ceux de tous les hockeyeurs du Québec».

Appuyé par tous les partis politiques, l’hommage reconnaît également «la contribution exceptionnelle de Gilles Lupien au progrès de notre sport national et l'amélioration des conditions de vie de nos athlètes».

«Que [l’Assemblée nationale] se rappelle aussi que M. Lupien a fait pression pour que les hockeyeurs puissent étudier convenablement et qu'il a aidé nombre d'athlètes à rayonner dans une deuxième carrière après leur retraite sportive», a déclarée Enrico Ciccone, peu avant la minute de silence.

Les députés ont, par le fait même, offert leurs condoléances aux proches du hockeyeur décédé et à la grande famille du Canadien de Montréal.

Lupien était reconnu principalement pour ses talents de pugiliste. L’arrière de 6 pi et 6 po a oeuvré pour le Tricolore entre 1977 et 1980, ayant comme mission de protéger les Guy Lafleur, Jacques Lemaire, Yvan Cournoyer et Pierre Larouche de ce monde.

En trois saisons avec le Canadien, qui l’avait sélectionné au deuxième tour du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 1974, l’homme originaire de Brownsburg a totalisé trois buts, 22 points et 341 minutes de pénalité en 174 parties. Il a remporté deux coupes Stanley, soit les deux dernières de la séquence de quatre du Bleu-Blanc-Rouge dans les années 1970.

Lupien a également porté les couleurs des Penguins de Pittsburgh et des Whalers de Hartford au cours de sa carrière de cinq saisons. C’est par la suite qu’il est devenu homme d’affaires, agent de joueurs et un véritable mentor pour plusieurs.