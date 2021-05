Beau-père indigne condamné

Un Montréalais qui a agressé sexuellement sa belle-fille déficiente intellectuelle, car elle avait une « compréhension limitée » de ce qui lui arrivait, a écopé vendredi de trois ans d’incarcération.

« Il ne semble pas prendre conscience que la vulnérabilité de la victime et sa relation d’autorité et de confiance ne pouvaient servir de base à un consentement libre et éclairé », a déploré la juge Linda Despots cette semaine, au palais de justice de Montréal.

L’accusé de 59 ans, que l’on ne peut nommer afin de protéger l’identité de la victime, avait commis son crime en septembre 2019, lors d’un repas de famille. Pendant que sa conjointe était à table, il en a profité pour s’en prendre à sa belle-fille dans le sous-sol de la résidence. La victime avait 33 ans, mais son âge mental était celui d’une enfant de 5 ans.

Coupable d’agression sexuelle, le beau-père indigne a toutefois tenté de se défendre en se déresponsabilisant, mettant même la faute sur la victime.

Or, une récente décision de la Cour suprême est venue durcir les peines d’abuseurs d’enfants. Et même si la victime avait 33 ans, la juge a quand même appliqué cette décision dans le cas du beau-père indigne, étant donné l’âge mental de la victime.

En plus de sa peine de trois ans de détention, l’accusé a été inscrit au registre des délinquants sexuels pour 20 ans.