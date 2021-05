Deux femmes reprennent les rênes d’Avanti Groupe

Une semaine après avoir été accusé de crimes sexuels graves contre une personne mineure, Luc Wiseman n’a maintenant plus de liens avec la maison de production Avanti Groupe, dont il était le président et seul actionnaire depuis vingt ans.

Dans un message diffusé jeudi soir, sur les réseaux sociaux, Patricia Blais et Monic Lamoureux ont annoncé qu’elles sont désormais les propriétaires d’Avanti Groupe à la suite de l’acquisition des actions de la société et de ses filiales.

Désormais coprésidentes de la boite, Monic Lamoureux et Patricia Blais occupaient respectivement les postes de directrice générale et de directrice affaires commerciales et administration depuis plus de vingt ans.

« Cette acquisition assure la poursuite des activités du groupe en télévision et en distribution », ont-elles fait savoir.

Une nouvelle entité présidée par Nadia Dufour, qui n’a pas de lien avec Avanti, veillera maintenant aux activités de gérance d’artistes et de production de spectacles de la division Scène d’Avanti Groupe, a aussi annoncé la maison de production.

Avanti Groupe est derrière plusieurs grands succès de la télé québécoise, dont La petite vie, Un gars, une fille, Les détecteurs de mensonges, Tout le monde en parle, Piment Fort et De garde 24/7.

Luc Wiseman fait face à des accusations d’agression et de contacts sexuels sur une personne de moins de 16 ans, de production et de pornographie juvénile de même que de voies de fait sur la plaignante.

Le producteur déchu de 64 ans comparaitra devant un juge le 23 juin et a déjà fait savoir, par le truchement de ses avocats, qu’il entend plaider non-coupable aux accusations portées contre lui.