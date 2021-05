Festival MURAL: deux nouveaux projets dévoilés

Deux nouveaux projets de murales ont été sélectionnés pour être réalisés cet été, lors du prochain festival MURAL.

Les deux murales, dévoilées vendredi par la Ville de Montréal, ont été choisies par un jury d’experts notamment pour leurs capacités à embellir le paysage urbain et à enrichir le patrimoine artistique public.

La première, une œuvre de l’artiste Drew Young, sera réalisée sur un mur de l’Hôtel Méridien. Elle représente un iris violet, plante indigène et emblème floral du Québec. Rehaussée d’abstraction numérique, la murale est un clin d’œil aux étudiants du quartier.

La seconde sera quant à elle créée sur un mur de l’hôtel Le Germain et accueillera en son centre, un cœur «chargé d’espoir et de lumière». Sa créatrice, Michelle Hoogveld, peintre contemporaine et muraliste canadienne nouvellement installée à Montréal, souhaite inspirer le retour à la «vie normale» pour les hôtels durement touchés au cours de la pandémie.

«C’est toujours un immense plaisir pour moi d’annoncer la réalisation de nouvelles murales. Situés en plein cœur de Ville-Marie, ces deux nouveaux projets d’exception permettront de faire vibrer le centre-ville en attirant des visiteurs, favorisant ainsi la relance du cœur économique et culturel montréalais», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Ces magnifiques murales embelliront notre métropole et mettront les passants en contact avec la beauté, l’émotion et la créativité», a pour sa part commenté la ministre la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui a par ailleurs invité les Montréalaises et les Montréalais à prendre un moment pour aller admirer les œuvres.

Le Programme d’art mural 2021 a bénéficié d’un budget de 99 314 $ cofinancé par la Ville de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications et l’arrondissement de Ville-Marie.

Le festival MURAL est le plus grand rassemblement d’art urbain à ciel ouvert en Amérique du Nord. L’organisme a comme objectif de démocratiser l’art urbain et faire de Montréal une plaque tournante de cette discipline.