«Frontière»: dans l'action avec la GRC

Suivre des membres de la GRC durant leurs enquêtes ou leurs missions d’interception sur le terrain est aussi rare qu’excitant. Le réalisateur Frédéric Gieling a été au plus proche du corps policier fédéral pour tourner la série documentaire «Frontière», dont six nouveaux épisodes viennent d’être déposés sur Club illico.

Surveiller la frontière entre les États-Unis et le Canada est un immense défi pour la GRC, puisqu’il s’agit de la plus longue au monde avec ses 8890 kilomètres. «On voulait voir comment ça se faisait, et on a rapidement constaté qu’il y avait une grande variété de territoires, ainsi que des défis marins et aériens», a indiqué le réalisateur. «Les policiers doivent avoir des approches différentes, et chaque saison est aussi un défi.»

Si la neige est pratique pour voir et suivre des traces de pas, elle peut aussi les recouvrir en cas de nouvelle bordée. «L’été, il y a les feuillus qui rendent les caches plus faciles. Il y a aussi la contrebande maritime qui est assez active dans les saisons où il n’y a pas de glace. C’est surprenant de voir tous les stratagèmes qui peuvent être utilisés par les contrebandiers.»

En mouvement

Selon Frédéric Gieling, une des grandes forces de la GRC est la mobilité. «Ils sont très bien organisés et il y a un mouvement constant des équipes, dépendant des saisons, des dossiers ou des modes au niveau de la contrebande. Ils sont très mobiles et peuvent être déployés rapidement dans une région. On était une minuscule équipe et la GRC nous a véritablement intégré; on pouvait les suivre presque partout. On a pu voir à quel point c’est un travail de tous les instants, de nuit comme de jour.»

Pour arriver à être au plus proche de l’action, l’équipe de tournage a été réduite à deux personnes. «J’ai travaillé avec une caméraman qui est une fille d’action. Je faisais le son et je réalisais en même temps. On ne pouvait pas être plus nombreux, car il fallait pouvoir monter rapidement dans une auto-patrouille ou prendre un bateau. Le défi était aussi technique.»

L’équipement de tournage a d’ailleurs dû être adapté. Le moindre petit voyant sur une caméra devait être caché, car il aurait pu être détecté par les caméras infrarouges utilisées par les contrebandiers.

Fiers de leur travail

Bien entendu, le commandement de la GRC a demandé à visionner tous les épisodes avant leur diffusion. «Ils voulaient surtout être certains qu’il n’y avait pas d’informations qui auraient pu nuire aux agents. On ne voulait pas mettre en péril des opérations. Durant le tournage, on a fait attention, on savait qu’il y avait des choses qu’il fallait éviter de montrer. J’ai été surpris de constater que la GRC a très peu mis son nez dans le contenu de l’émission.»

Plusieurs policiers ont malgré tout refusé de participer à la série documentaire, notamment parce qu’ils faisaient des enquêtes ou de la filature et ils ne voulaient pas être reconnus. «Mais les autres ont très contents du résultat», se félicite le réalisateur. «C’est un emploi très secret et ils ont devoir de réserve. Ils ne peuvent pas parler de leurs enquêtes à leur blonde ou à leur famille.»

Plusieurs policiers étaient même contents de pouvoir présenter les 10 épisodes de la série à leurs proches pour leur montrer enfin en quoi consistait leur travail.

Rien n’est encore signé, mais Frédéric Gieling a confié être actuellement en discussion pour faire une éventuelle série sur les actions de la GRC ailleurs au Canada.