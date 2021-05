Horticulture: Marc Légaré et Maurice Beauchamp reçoivent le prix Henry-Teuscher

Marc Légaré et Maurice Beauchamp ont reçu le prix Henry-Teuscher remis par le Jardin botanique de Montréal pour leur contribution à l’avancement de l’horticulture au Québec.

La remise du prix 2020 ayant été annulée en raison de la pandémie, le jury a remis cette année deux prix lors d'une cérémonie virtuelle qui a eu lieu vendredi matin.

Le lauréat 2021, Marc Légaré, a été récompensé pour avoir contribué à l'avancement de l'horticulture ornementale au Québec depuis plus de 44 ans, dont 31 années à titre de conseiller en pépinière à l’Institut québécois du développement de l'horticulture ornementale.

«Marc Légaré n'est rien de moins qu'un monument de l'industrie horticole ornementale dans la province et est reconnu par ses pairs et par l'industrie comme une des personnes ayant fait le plus avancer le secteur de la production en pépinière au Québec. Il peut même s'enorgueillir de posséder un mélèze laricin à son nom, Larix laricina ‘’Marc Légaré’’ au Jardin Scullion, qui provient d'une sélection génétique trouvée, et qu'il a sauvée in extremis par de multiples greffes», peut-on notamment lire dans un communiqué.

Le récipiendaire 2020, Maurice Beauchamp, est quant à lui diplômé de l'école du Jardin botanique de Montréal où il a fait carrière durant 33 ans. Il est notamment devenu jardinier, contremaître et arboriculteur en chef.

«Il s'est acquitté avec brio de l'important projet ‘’Villes, Villages et Campagnes fleuris’’ qui lui avait été confié par l'ancien ministre de l'Agriculture, Monsieur Jean Garon, dans le but de le renouveler et de faire connaître les architectes paysagistes. Les concours se poursuivent encore aujourd'hui sous les appellations Maisons Fleuries et Les Fleurons.»

Le Prix Henry-Teuscher existe depuis 1999. Horticulteur, botaniste et architecte paysagiste visionnaire et passionné, Henry Teuscher (1891-1984) est l'architecte concepteur du Jardin botanique de Montréal.