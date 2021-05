Le boxeur québécois Jean Pascal aurait échoué à un test antidopage, vendredi.

Son combat contre Badou Jack, prévu le 6 juin, est annulé en raison de ces résultats. Pascal aurait obtenu des résultats positifs pour l’Epitrenbolone, la Drostanolone et la Drostanolone Metabolite A.

«Mon combat avec Jean Pascal est annulé puisqu’il a reçu trois résultats positifs aux stéroïdes», d'écrire Jack sur son compte Twitter. «Nous nous doutions qu’il était sale la première fois et ça nous le confirme cette fois. Je me battrai quand même le 6 juin et mon équipe cherche un remplaçant.»

«En passant, ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Lucian Bute avait pris des stéroïdes pour notre combat et maintenant Jean Pascal. Avez-vous si peur d’un combat équitable avec moi que vous avez besoin de stéroïdes?»