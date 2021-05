Lac-Mégantic: une voie de contournement ferroviaire pour 2023

La communauté de Lac-Mégantic, en Estrie, aura sa voie de contournement ferroviaire en 2023, selon les termes de l’entente entérinée jeudi par la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) et Ottawa.

• À lire aussi: Entente conclue pour la voie de contournement à Lac-Mégantic

«L’entente prévoit qu’on peut passer à la prochaine étape, soit celle des plans et devis avec un calendrier dans lequel chaque rôle et responsabilité est établi», a expliqué Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre fédéral des Transports.

Le CP avait pourtant indiqué au gouvernement, il y a un peu plus d’une semaine, que son échéancier était impossible à respecter.

Qu’est-ce qui a changé depuis? C’est la question que se pose le porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire, Robert Bellefleur.

«Pour moi, cette entente soulève beaucoup plus de questions que de joie. Qui a concédé quoi à qui? Sur quoi va s’accélérer le processus? Est-ce que ce sont les propriétaires qui vont en subir les conséquences? Est-ce qu’on va passer outre les mesures environnementales du BAPE?», s’est-il interrogé.

Nouvel échéancier, même objectif

Les étapes des plans et devis, des autorisations règlementaires ainsi que de l’acquisition des terrains doivent être complétées d’ici un an, d’après le nouvel échéancier.

Un plan ambitieux, surtout que les négociations avec la trentaine de producteurs agroforestiers sont au point mort depuis janvier 2020, selon le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.

«Si Transports Canada veut régler rapidement, on ne mettra pas d’obstacle à la négociation», a affirmé le président du syndicat, André Roy. «Mais si on veut régler à rabais ou escamoter des points qui sont essentiels à nos yeux, bien évidemment ça va se prolonger dans le temps et ça risque d’aller en expropriation.»

Un tel processus pourrait prendre des années, mais les producteurs agroforestiers ne comptent pas céder sous la pression.

«[Il] faut trouver des solutions pour que les propriétaires puissent avoir accès à leurs biens en tout temps et c’est un des principaux points qui achoppent», a soutenu M. Roy.

Le gouvernement doit aussi s’attendre à mettre la main à la poche puisqu’au cours de la dernière année, la valeur des terres forestières a augmenté en moyenne de 20%.

Les trains de pétrole seront-ils de retour à Lac-Mégantic?

Une fois la voie de contournement ferroviaire complétée, le CP pourra-t-il à nouveau transporter des convois de pétrole à Lac-Mégantic?

C’est la question que se pose la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire, qui ne peut imaginer un tel scénario.

De son côté, le gouvernement tente de se faire rassurant.

«Le transport sur la voie ferrée va continuer comme il était, mais on va s’assurer chaque fois de la sécurité sur les voies ferrées. Aussi, dans le tracé qui a été retenu, la proximité des bâtiments a été réduite et on continue de travailler sur un plan de sécurité aux abords des chemins de fer», a assuré Soraya Martinez Ferrada.