Lanaudière: des travaux de 80 millions $ pour sécuriser la route 158

Des travaux de 80 millions $ vont être entrepris l’an prochain sur la route 158, dans Lanaudière, théâtre ces dernières années de plusieurs collisions mortelles ou ayant fait des blessés graves.

La route qu’empruntent chaque jour quelque 15 000 usagers de la route, dont 10 % sont des camions, sera sécurisée entre Saint-Alexis et Joliette.

Les travaux figurant dans la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure vont se mettre en branle en 2022 à Crabtree. À cet endroit, on va aménager une bretelle d’accès au chemin Archambault.

Ensuite, les travaux visent le réaménagement sur 2 km de la 158 en route à quatre voies entre la route 343 et la rue Saint-Pierre, à Joliette.

On souhaite aussi élargir la route 158 en route à quatre voies, avec séparateur physique, de Saint-Alexis à Saint-Paul, sur une distance de 15,5 km et, enfin, construire un échangeur à l'intersection des routes 158 et 343, à Saint-Paul.

Tous ces travaux seront menés indépendamment et incluront une piste multifonctionnelle pour les véhicules hors route et les vélos.

En plus d’améliorer la sécurité, l’objectif est d’accroître la fluidité des déplacements ainsi que le débit de circulation aux intersections des routes 125, 341 et 343, a-t-on relaté.

«Dès mon arrivée en poste, j'ai indiqué à nos équipes que la sécurité était ma priorité. Il a donc été très clair que la route 158 devait être priorisée, et nous avons posé plusieurs gestes afin d'accélérer ce projet. La population de Lanaudière l'attend depuis trop longtemps, et je suis très fier que notre gouvernement respecte son engagement», a dit vendredi le ministre des Transports, François Bonnardel, par communiqué.

«Aujourd'hui, on agit pour que soit réglée la question de la sécurité sur la route 158, et j'en suis fière. Nous concrétisons ainsi un engagement de notre gouvernement et je me réjouis, avec les Lanaudoises et les Lanaudois, du plan de sécurisation présenté. Il comporte des solutions concrètes et bien ciblées qui amélioreront la situation de façon significative», a souligné de son côté la ministre du Tourisme et députée de Berthier, une circonscription de la région de Lanaudière.