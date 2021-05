Le CCNI recommande la deuxième dose «dès que possible»

Alors qu’il avait admis l’intervalle entre les deux doses du vaccin contre la COVID-19 à un maximum de quatre mois, le Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI) estime désormais que la deuxième dose devrait être administrée «dès que possible».

«Avec l’augmentation de l’approvisionnement en vaccin contre la COVID-19 au Canada, les deuxièmes doses devraient être offertes dès que possible, en accordant la priorité aux personnes les plus à risques de maladie grave et de décès dus à la COVID-19, après ou en même temps que les premières doses pour toutes les autres populations admissibles», a fait savoir le panel d’experts dans une mise à jour diffusée vendredi.

«L'intervalle de 16 semaines était la limite supérieure et les provinces et territoires devraient s'efforcer de commencer à administrer les secondes doses aussi rapidement que la logistique régionale le permet», a révélé la Dre Caroline Quach, présidente du CCNI.

«Les premières doses ont été un point de départ très efficace du point de vue de l'immunité de la population, et nous devons maintenant passer à nos secondes doses pour assurer une protection à long terme plus complète», a-t-elle ajouté.

