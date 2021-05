Les Blue Jays corrigent les Indians

Les Blue Jays de Toronto n’ont laissé aucune chance aux Indians, vendredi, à Cleveland, en écrasant leurs rivaux par la marque de 11 à 2.

Menée 2 à 0 après une manche, la troupe de Charlie Montoyo s’est mise en marche dès la deuxième manche en créant l’égalité. À leur tour au bâton suivant, les Blue Jays ont amorcé une poussée de quatre points. Ils ont ensuite ajouté trois, puis deux points, respectivement lors des cinquième et sixième manches.

La pluie s’est mise à tomber sur le Progressive Field lors de la septième manche et le match a finalement été considéré complet, après un certain temps d’attente.

Santiago Espinal, Lourdes Gurriel fils et Joe Panik ont tous terminé la rencontre avec trois points produits. Ce dernier a réussi quatre frappes en lieu sûr, dont un circuit de deux points, en plus de croiser la plaque lui-même à deux occasions. Pour sa part, Randal Grichuk a réussi trois coups sûrs, en plus de franchir le marbre à trois occasions, tout comme Gurriel fils.

Au monticule, Hyun Jin Ryu a accordé deux points sur trois coups sûrs et deux buts sur balles dès la première manche. Le partant des Blue Jays s’est toutefois repris en accordant un seul coup sûr lors des quatre autres manches où il a été sur la butte. Ryu (5-2) a aussi passé six frappeurs adverses dans la mitaine.

Dans le camp adverse, Eli Morgan a connu un départ catastrophique. En seulement deux manches et deux tiers, il a permis six points sur huit coups sûrs et deux buts sur balles aux visiteurs, tout en retirant un seul frappeur sur des prises.

Ce gain offre une fiche de 26-24 aux Torontois, à cinq matchs de la tête de la section Est de l’Américaine, détenue par les Rays de Tampa Bay.

Le deuxième match de la série aura lieu samedi. L’artilleur Ross Stripling devrait être le partant de la seule formation canadienne du baseball majeur.